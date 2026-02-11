Chapecoense x Coritiba: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (11/02) pelo Brasileirão

Chapecoense x Coritiba disputam hoje, quarta-feira (11/02), a 3° rodada do Campeonato Brasileiro 2026. O jogo iniciará às 19h (horário de Brasília), na Arena Condá, em Chapecó (SC). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Chapecoense x Coritiba ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas rodadas passadas, o Coritiba perdeu para o RB Bragantino por 1 a 0 e venceu o Cruzeiro por 2 a 1.

Já a Chapecoense passou por uma vitória de 4 a 2 sobre o Santos e um empate de 1 a 1 com o Vasco.

Chapecoense x Coritiba: prováveis escalações

Chapecoense: Léo Vieira; Victor Caetano, Bruno Leonardo, Eduardo Doma, Everton, Walter Clar; Camilo, Rafael Carvalheira, Giovanni Augusto; Italo e Garcez. Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

Coritiba: Pedro Morisco; Tinga, Maicon, Tiago Cóser e Bruno Melo; Willian Oliveira, Fernando Sobral (Vini Paulista) e Josué (Lavega); Lucas Ronier, Breno Lopes e Pedro Rocha. Técnico: Fernando Seabra.

FICHA TÉCNICA

Chapecoense x Coritiba

Campeonato Brasileiro (Brasileirão) 2026

Local: Arena Condá, em Chapecó (SC)

Data/Horário: 11 de fevereiro de 2026, 19h