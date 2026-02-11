Mirassol x Cruzeiro: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (11/02) pelo Brasileirão Mirassol e Cruzeiro jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Thalles Leal 11.02.26 18h00 Na última rodada, o Mirassol empatou com o Remo por 2 a 2 (Pedro Zacchi/ Agência Mirassol) Mirassol x Cruzeiro disputam hoje, quarta-feira (11/02), a 3° rodada do Campeonato Brasileiro 2026. O jogo será realizado às 19h (horário de Brasília), no Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP). Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Mirassol x Cruzeiro ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, a partir das 19h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Até agora, o Cruzeiro passou por uma derrota de 4 a 0 para o Botafogo e outra de 2 a 1 para o Coritiba. Já o Mirassol registrou uma vitória de 2 a 1 sobre o Vasco e um empate de 2 a 2 com o Remo. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (11/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores da América, Copa da Itália e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quarta-feira Rosario x Sportivo Belgrano: onde assistir e escalações do jogo hoje (11/02) pela Copa Argentina Rosario Central e Sportivo Belgrano jogam pela Copa da Argentina hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Mirassol x Cruzeiro: prováveis escalações Mirassol: Walter; Igor Formiga, João Victor, Willian Machado e Reinaldo; Neto Moura, Yuri Lara (Aldo Filho) e Eduardo; Negueba, Alesson e Nathan Fogaça. Técnico: Rafael Guanaes. Cruzeiro: Cássio; Fagner (William), Fabrício Bruno, João Marcelo e Kaiki; Lucas Romero, Gerson (Lucas Silva), Christian e Matheus Pereira; Arroyo (Wanderson) e Kaio Jorge. Técnico: Tite. FICHA TÉCNICA Mirassol x Cruzeiro Campeonato Brasileiro (Brasileirão) 2026 Local: Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP) Data/Horário: 11 de fevereiro de 2026, 19h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Cruzeiro mirassol jogos de hoje Brasileirão 2026 campeonato brasileiro COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (12/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores da América, Copa del Rey, Premier League e Campeonato Saudita movimentam o futebol nesta quinta-feira 12.02.26 7h00 Campeonato Brasileiro São Paulo x Grêmio: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (11/02) pelo Brasileirão São Paulo e Grêmio jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 11.02.26 20h30 Campeonato Brasileiro Vasco x Bahia: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (11/02) pelo Brasileirão Vasco da Gama e Bahia jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 11.02.26 20h30 Copa Libertadores da América Alianza Lima x 2 de Mayo: onde assistir e escalações do jogo hoje (11/02) pela Libertadores Alianza Lima e 2 de Mayo jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 11.02.26 20h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Remo emite nota e exige 'responsabilidade' da arbitragem, após partida contra Galo; saiba mais Leão Azul não gostou da atuação da arbitragem em jogo contra o Atlético-MG 11.02.26 23h52 FUTEBOL Técnico do Paysandu avalia derrota para o Cametá e diz: 'estamos longe do ideal' Júnior Rocha lamentou a derrota que deixou o Papão longe da ponta da tabela 11.02.26 23h26 Futebol Menos de 24 horas depois da Série A, Remo visita o Castanhal pelo Parazão Equipe azulina deve utilizar equipe alternativa diante do Japiim por aperto no calendário. 12.02.26 7h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (12/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores da América, Copa del Rey, Premier League e Campeonato Saudita movimentam o futebol nesta quinta-feira 12.02.26 7h00