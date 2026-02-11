Mirassol x Cruzeiro: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (11/02) pelo Brasileirão

Mirassol x Cruzeiro disputam hoje, quarta-feira (11/02), a 3° rodada do Campeonato Brasileiro 2026. O jogo será realizado às 19h (horário de Brasília), no Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Mirassol x Cruzeiro ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Até agora, o Cruzeiro passou por uma derrota de 4 a 0 para o Botafogo e outra de 2 a 1 para o Coritiba.

Já o Mirassol registrou uma vitória de 2 a 1 sobre o Vasco e um empate de 2 a 2 com o Remo.

Mirassol x Cruzeiro: prováveis escalações

Mirassol: Walter; Igor Formiga, João Victor, Willian Machado e Reinaldo; Neto Moura, Yuri Lara (Aldo Filho) e Eduardo; Negueba, Alesson e Nathan Fogaça. Técnico: Rafael Guanaes.

Cruzeiro: Cássio; Fagner (William), Fabrício Bruno, João Marcelo e Kaiki; Lucas Romero, Gerson (Lucas Silva), Christian e Matheus Pereira; Arroyo (Wanderson) e Kaio Jorge. Técnico: Tite.

FICHA TÉCNICA

Mirassol x Cruzeiro

Campeonato Brasileiro (Brasileirão) 2026

Local: Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP)

Data/Horário: 11 de fevereiro de 2026, 19h