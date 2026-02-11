Rosario x Sportivo Belgrano: onde assistir e escalações do jogo hoje (11/02) pela Copa Argentina Rosario Central e Sportivo Belgrano jogam pela Copa da Argentina hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Thalles Leal 11.02.26 17h50 O Rosario Central vem de um empate de 1 a 1 com o Aldosivi (X/ @caplatense) Rosario Central x Sportivo Belgrano disputam hoje, quarta-feira (11/02), as semifinais da Copa Argentina 2026. O jogo acontecerá às 18h50 (horário de Brasília), no Estádio 15 de Abril, em Santa Fe, Argentina. Confira os horários e onde assistir ao vivo: Onde assistir Rosario x Sportivo Belgrano ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela XSports, a partir das 18h50 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Em seus últimos jogos, todos pela Série A argentina, o Rosario Central perdeu para o Estudiantes por 1 a 0, foi superado pelo Belgrano por 2 a 1, venceu o Racing por esse mesmo placar, empatou sem gols com o River Plate e empatou por 1 a 1 com o Aldosivi. Já o Sportivo Belgrano passou por uma vitória de 1 a 0 sobre o Rincón, uma derrota de 3 a 0 para o Atlético Rafaela, um empate sem gols com essa mesma equipe, uma derrota de 2 a 0 para o Guillermo Brown e uma vitória de 1 a 0 sobre essa mesma equipe. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (11/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores da América, Copa da Itália e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quarta-feira Sunderland x Liverpool: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (11/02) pela Premier League Sunderland e Liverpool jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Bologna x Lazio: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (11/02) pela Coppa Italia Bologna e Lazio jogam as quartas de final da Copa da Itália hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Rosario x Sportivo Belgrano: prováveis escalações Rosario: Sem informações. Técnico: Jorge Almirón. Sportivo: Pedro Bravo; Lucas Alessi, Jonathan Paiz, Juan Carballo e Joaquín Vidal; Mariano Sagristani, Pedro Contreras, Mateo Peralta e Máximo Forlín; Juan Ignacio Aróstegui e Germán Lessman. Técnico: Sergio Mazza. FICHA TÉCNICA Rosario Central x Sportivo Belgrano Copa da Argentina 2026 Local: Estádio 15 de Abril, em Santa Fe, Argentina Data/Horário: 11 de fevereiro de 2026, 18h50 