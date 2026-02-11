Atlético-MG x Remo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (11/02) pelo Brasileirão Atlético MG e Remo jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Thalles Leal 11.02.26 19h00 Na rodada passada, o Remo empatou com o Mirassol por 2 a 2 (Samara Miranda/ Ascom Remo) Atlético MG x Remo disputam hoje, quarta-feira (11/02), a 3° rodada do Campeonato Brasileiro 2026. O jogo está programado para as 20h (horário de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG). Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Atlético x Remo ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere, a partir das 20h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Nas rodadas passadas, o Leão passou por uma derrota de 2 a 0 para o Vitória e um empate de 2 a 2 com o Mirassol. Já o Atlético Mineiro registrou um empate de 2 a 2 com o Palmeiras e uma derrota de 1 a 0 para o RB Bragantino. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (11/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores da América, Copa da Itália e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quarta-feira Chapecoense x Coritiba: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (11/02) pelo Brasileirão Chapecoense e Coritiba jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Mirassol x Cruzeiro: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (11/02) pelo Brasileirão Mirassol e Cruzeiro jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Atlético (MG) x Remo: prováveis escalações Atlético: Everson; Preciado, Ruan Tressoldi, Junior Alonso e Renan Lodi; Maycon, Alan Franco (Igor Gomes) e Victor Hugo; Dudu, Bernard e Hulk (Reinier). Técnico: Jorge Sampaoli. Remo: Marcelo Rangel; João Lucas, Marllon, Léo Andrade (Cufré), Zé Ricardo, Patrick de Paula, Victor Bueno, Diego Hernández, João Pedro (Rafael Monti), Alef Manga, Leonel Picco. Técnico: Juan Carlos Osorio. FICHA TÉCNICA Atlético Mineiro x Remo Campeonato Brasileiro (Brasileirão) 2026 Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG) Data/Horário: 11 de fevereiro de 2026, 20h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave clube do remo Atlético-MG jogos de hoje campeonato brasileiro brasileirão 2026 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (12/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores da América, Copa del Rey, Premier League e Campeonato Saudita movimentam o futebol nesta quinta-feira 12.02.26 7h00 Campeonato Brasileiro São Paulo x Grêmio: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (11/02) pelo Brasileirão São Paulo e Grêmio jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 11.02.26 20h30 Campeonato Brasileiro Vasco x Bahia: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (11/02) pelo Brasileirão Vasco da Gama e Bahia jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 11.02.26 20h30 Copa Libertadores da América Alianza Lima x 2 de Mayo: onde assistir e escalações do jogo hoje (11/02) pela Libertadores Alianza Lima e 2 de Mayo jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 11.02.26 20h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Remo emite nota e exige 'responsabilidade' da arbitragem, após partida contra Galo; saiba mais Leão Azul não gostou da atuação da arbitragem em jogo contra o Atlético-MG 11.02.26 23h52 Futebol Menos de 24 horas depois da Série A, Remo visita o Castanhal pelo Parazão Equipe azulina deve utilizar equipe alternativa diante do Japiim por aperto no calendário. 12.02.26 7h00 FUTEBOL Técnico do Paysandu avalia derrota para o Cametá e diz: 'estamos longe do ideal' Júnior Rocha lamentou a derrota que deixou o Papão longe da ponta da tabela 11.02.26 23h26 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (12/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores da América, Copa del Rey, Premier League e Campeonato Saudita movimentam o futebol nesta quinta-feira 12.02.26 7h00