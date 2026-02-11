Capa Jornal Amazônia
Aston Villa x Brighton: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (11/02) pela Premier League

Aston Villa e Brighton jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

Thalles Leal
fonte

O Aston Villa soma 16 pontos a mais que o Brighton na Premier League (X/ @AVFCOfficial)

Aston Villa x Brighton disputam hoje, quarta-feira (11/02), a 26° rodada da Premier League. O jogo começa às 16h30 (horário de Brasília), no Estádio Villa Park, em Birmingham, Inglaterra. Confira o horário e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Aston Villa x Brighton ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 16h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Brighton acumula na Premier League um total de 31 pontos, 7 vitórias, 10 empates, 8 derrotas, 34 gols marcados e 33 gols sofridos. O time está sem vitórias há 5 rodadas da competição.

Já o Aston Villa soma 47 pontos, 14 vitórias, 5 empates, 6 derrotas, 36 gols marcados e 27 gols sofridos. A equipe passou por 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas nas últimas rodadas.

Aston Villa x Brighton: prováveis escalações

Aston Villa: Emiliano Martínez, Matty Cash, Tyrone Mings, Ezri Konsa, Lucas Digne, Douglas Luiz, Amadou Onana, Jadon Sancho, Morgan Rogers, Emiliano Buendía, Ollie Watkins

Brighton: Bart Verbruggen, Ferdi Kadioglu, Lewis Dunk, Olivier Boscagli, Maxim De Cuyper, Carlos Baleba, Pascal Gross, Harry Howell, Georginio Rutter, Kaoru Mitoma, Charalampos Kostoulas

FICHA TÉCNICA
Aston Villa x Brighton
Campeonato Inglês - Premier League
Local: Estádio Villa Park, em Birmingham, Inglaterra
Data/Horário: 11 de fevereiro de 2026, 16h30

