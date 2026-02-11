Nottingham Forest x Wolves: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (11) pela Premier League

Nottingham x Wolves disputam hoje, quarta-feira (11/02), a 26° rodada da Premier League. O jogo ocorre às 16h30 (horário de Brasília), no Estádio City Ground, em Nottingham, Inglaterra. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Nottingham x Wolverhampton ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 3 e pela Disney+, a partir das 16h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Wolverhampton está na lanterna da Premier League e acumula apenas 1 vitória, 5 empates, 19 derrotas, 16 gols marcados e 48 gols sofridos. Sua única vitória ocorreu há 5 rodadas da competição.

Já o Nottingham Forest está em 17° lugar com 7 vitórias, 5 empates, 13 derrotas, 25 gols marcados e 38 gols sofridos. O time passou por 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota nas últimas rodadas.

Nottingham Forest x Wolves: prováveis escalações

Nottingham: Stefan Ortega, Ola Aina, Morato, Nikola Milenkovic, Neco Williams, Elliot Anderson, Ibrahim Sangaré, Omari Hutchinson, Morgan Gibbs-White, Callum Hudson-Odoi, Lorenzo Lucca

Wolverhampton: José Sá, Yerson Mosquera, Santiago Bueno, Ladislav Krejci, Rodrigo Gomes, Hugo Bueno, Mateus Mané, João Gomes, Angel Gomes, Tolu Arokodare, Adam Armstrong

FICHA TÉCNICA

Nottingham Forest x Wolverhampton

Campeonato Inglês - Premier League

Local: Estádio City Ground, em Nottingham, Inglaterra

Data/Horário: 11 de fevereiro de 2026, 16h30