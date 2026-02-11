Nottingham Forest x Wolves: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (11) pela Premier League Nottingham Forest e Wolverhampton jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Thalles Leal 11.02.26 15h30 Nottingham soma 18 pontos a mais que o Wolverhampton na Premier League (X/ @NFFC) Nottingham x Wolves disputam hoje, quarta-feira (11/02), a 26° rodada da Premier League. O jogo ocorre às 16h30 (horário de Brasília), no Estádio City Ground, em Nottingham, Inglaterra. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Nottingham x Wolverhampton ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 3 e pela Disney+, a partir das 16h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Wolverhampton está na lanterna da Premier League e acumula apenas 1 vitória, 5 empates, 19 derrotas, 16 gols marcados e 48 gols sofridos. Sua única vitória ocorreu há 5 rodadas da competição. Já o Nottingham Forest está em 17° lugar com 7 vitórias, 5 empates, 13 derrotas, 25 gols marcados e 38 gols sofridos. O time passou por 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota nas últimas rodadas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (11/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores da América, Copa da Itália e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quarta-feira Aston Villa x Brighton: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (11/02) pela Premier League Aston Villa e Brighton jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Nottingham Forest x Wolves: prováveis escalações Nottingham: Stefan Ortega, Ola Aina, Morato, Nikola Milenkovic, Neco Williams, Elliot Anderson, Ibrahim Sangaré, Omari Hutchinson, Morgan Gibbs-White, Callum Hudson-Odoi, Lorenzo Lucca Wolverhampton: José Sá, Yerson Mosquera, Santiago Bueno, Ladislav Krejci, Rodrigo Gomes, Hugo Bueno, Mateus Mané, João Gomes, Angel Gomes, Tolu Arokodare, Adam Armstrong FICHA TÉCNICA Nottingham Forest x Wolverhampton Campeonato Inglês - Premier League Local: Estádio City Ground, em Nottingham, Inglaterra Data/Horário: 11 de fevereiro de 2026, 16h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Nottingham Forest Wolverhampton jogos de hoje Premier League COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (12/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores da América, Copa del Rey, Premier League e Campeonato Saudita movimentam o futebol nesta quinta-feira 12.02.26 7h00 Campeonato Brasileiro São Paulo x Grêmio: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (11/02) pelo Brasileirão São Paulo e Grêmio jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 11.02.26 20h30 Campeonato Brasileiro Vasco x Bahia: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (11/02) pelo Brasileirão Vasco da Gama e Bahia jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 11.02.26 20h30 Copa Libertadores da América Alianza Lima x 2 de Mayo: onde assistir e escalações do jogo hoje (11/02) pela Libertadores Alianza Lima e 2 de Mayo jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 11.02.26 20h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Remo emite nota e exige 'responsabilidade' da arbitragem, após partida contra Galo; saiba mais Leão Azul não gostou da atuação da arbitragem em jogo contra o Atlético-MG 11.02.26 23h52 Futebol Menos de 24 horas depois da Série A, Remo visita o Castanhal pelo Parazão Equipe azulina deve utilizar equipe alternativa diante do Japiim por aperto no calendário. 12.02.26 7h00 FUTEBOL Técnico do Paysandu avalia derrota para o Cametá e diz: 'estamos longe do ideal' Júnior Rocha lamentou a derrota que deixou o Papão longe da ponta da tabela 11.02.26 23h26 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (12/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores da América, Copa del Rey, Premier League e Campeonato Saudita movimentam o futebol nesta quinta-feira 12.02.26 7h00