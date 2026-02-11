Capa Jornal Amazônia
Athletic x Real Sociedad: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (11) pela Copa del Rey

Athletic Bilbao e Real Sociedad jogam pela Copa do Rei da Espanha hoje; veja as formações e onde assistir o jogo de hoje

Thalles Leal
fonte

Nas quartas de final, o Athletic venceu o Valencia por 2 a 1 e o Real Sociedad venceu o Alavés por 3 a 2 (X/ @AthleticClub)

Ath Bilbao x Real Sociedad disputam hoje, quarta-feira (11/02), a semifinal da Copa del Rey. O jogo começará às 17h (horário de Brasília), no Estádio de San Mamés, em Bilbau, Espanha. Confira onde assistir ao vivo e escalações:

Onde assistir Athletic de Bilbao x Real Sociedad ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela XSports, ESPN 4 e Disney+, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Durante as oitavas e quartas de final da Copa del Rey, o Athletic Bilbao superou Cultural Leonesa por 4 a 3 e o Valencia por 2 a 1.

Já o Real Sociedad passou por uma vitória nos pênaltis contra o Osasuna, após empate de 2 a 2; e outra de 3 a 2 sobre o Alavés.

Ath. Bilbao x Real Sociedad: prováveis escalações

Athletic: Unai Simón; Gorosabel, Laporte, Paredes e Lekue; Jauregizar e Ruiz de Galarreta; Serrano, Iñaki Williams, Nico Williams e Guruzeta. Técnico: Ernesto Valverde. 

Real Sociedad: Remiro; Caleta-Car, Zubeldia, Odriozola e Gómez; Turrientes, Gorrotxategi, Soler e Marín; Oyarzabal e Gonçalo Guedes. Técnico: Pellegrino Matarazzo. 

FICHA TÉCNICA
Athletic Bilbao x Real Sociedad
Copa del Rey
Local: Estádio de San Mamés, em Bilbau, Espanha
Data/Horário: 11 de fevereiro de 2026, 17h

