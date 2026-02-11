Athletic x Real Sociedad: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (11) pela Copa del Rey Athletic Bilbao e Real Sociedad jogam pela Copa do Rei da Espanha hoje; veja as formações e onde assistir o jogo de hoje Thalles Leal 11.02.26 16h00 Nas quartas de final, o Athletic venceu o Valencia por 2 a 1 e o Real Sociedad venceu o Alavés por 3 a 2 (X/ @AthleticClub) Ath Bilbao x Real Sociedad disputam hoje, quarta-feira (11/02), a semifinal da Copa del Rey. O jogo começará às 17h (horário de Brasília), no Estádio de San Mamés, em Bilbau, Espanha. Confira onde assistir ao vivo e escalações: Onde assistir Athletic de Bilbao x Real Sociedad ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela XSports, ESPN 4 e Disney+, a partir das 17h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Durante as oitavas e quartas de final da Copa del Rey, o Athletic Bilbao superou Cultural Leonesa por 4 a 3 e o Valencia por 2 a 1. Já o Real Sociedad passou por uma vitória nos pênaltis contra o Osasuna, após empate de 2 a 2; e outra de 3 a 2 sobre o Alavés. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (11/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores da América, Copa da Itália e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quarta-feira Bologna x Lazio: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (11/02) pela Coppa Italia Bologna e Lazio jogam as quartas de final da Copa da Itália hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Bayern x RB Leipzig: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (11) pela Copa da Alemanha Bayern de Munique e RB Leipzig jogam pela Copa da Alemanha hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo Ath. Bilbao x Real Sociedad: prováveis escalações Athletic: Unai Simón; Gorosabel, Laporte, Paredes e Lekue; Jauregizar e Ruiz de Galarreta; Serrano, Iñaki Williams, Nico Williams e Guruzeta. Técnico: Ernesto Valverde. Real Sociedad: Remiro; Caleta-Car, Zubeldia, Odriozola e Gómez; Turrientes, Gorrotxategi, Soler e Marín; Oyarzabal e Gonçalo Guedes. Técnico: Pellegrino Matarazzo. FICHA TÉCNICA Athletic Bilbao x Real Sociedad Copa del Rey Local: Estádio de San Mamés, em Bilbau, Espanha Data/Horário: 11 de fevereiro de 2026, 17h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave athletic bilbao Real Sociedad Copa del Rey jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (12/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores da América, Copa del Rey, Premier League e Campeonato Saudita movimentam o futebol nesta quinta-feira 12.02.26 7h00 Campeonato Brasileiro São Paulo x Grêmio: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (11/02) pelo Brasileirão São Paulo e Grêmio jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 11.02.26 20h30 Campeonato Brasileiro Vasco x Bahia: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (11/02) pelo Brasileirão Vasco da Gama e Bahia jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 11.02.26 20h30 Copa Libertadores da América Alianza Lima x 2 de Mayo: onde assistir e escalações do jogo hoje (11/02) pela Libertadores Alianza Lima e 2 de Mayo jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 11.02.26 20h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Remo emite nota e exige 'responsabilidade' da arbitragem, após partida contra Galo; saiba mais Leão Azul não gostou da atuação da arbitragem em jogo contra o Atlético-MG 11.02.26 23h52 Futebol Menos de 24 horas depois da Série A, Remo visita o Castanhal pelo Parazão Equipe azulina deve utilizar equipe alternativa diante do Japiim por aperto no calendário. 12.02.26 7h00 FUTEBOL Técnico do Paysandu avalia derrota para o Cametá e diz: 'estamos longe do ideal' Júnior Rocha lamentou a derrota que deixou o Papão longe da ponta da tabela 11.02.26 23h26 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (12/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores da América, Copa del Rey, Premier League e Campeonato Saudita movimentam o futebol nesta quinta-feira 12.02.26 7h00