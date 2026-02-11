Bayern x RB Leipzig: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (11) pela Copa da Alemanha Bayern de Munique e RB Leipzig jogam pela Copa da Alemanha hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo Thalles Leal 11.02.26 15h45 Na Bundesliga, o Bayern soma 15 pontos a mais que o Leipzig (X/ @RBLeipzig) Bayern de Munique x Leipzig disputam hoje, quarta-feira (11/02), as quartas de final da Copa da Alemanha. O jogo está programado para as 16h45 (horário de Brasília), na Allianz Arena, em Munique, Alemanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Bayern x Leipzig ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 2, pela Disney+ e pelo OneFootball, a partir das 16h45 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Bayern de Munique lidera o Campeonato Alemão e acumula 17 vitórias, 3 empates, 1 derrota, 79 gols marcados e 19 gols sofridos. Em seus últimos jogos, o time registrou 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Leipzig ocupa a 4° posição da Bundesliga com 12 vitórias, 3 empates, 6 derrotas, 40 gols marcados e 28 gols sofridos. A equipe passou por 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas nas suas últimas partidas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (11/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores da América, Copa da Itália e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quarta-feira Manchester City x Fulham: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (11/2) pela Premier League Manchester City e Fulham jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Aston Villa x Brighton: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (11/02) pela Premier League Aston Villa e Brighton jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Bayern x Red Bull Leipzig: prováveis escalações Bayern: Neuer; Stanisic, Upamecano, Tah e Laimer; Kimmich, Pavlovic e Musiala (Gnabry); Olise (Lennart Karl), Luis Díaz e Harry Kane. Leipzig: Gulácsi; Baku, Orbán, Seiwald e Raum; Schlager, Gruda e Baumgartner; Diomande, Nusa e Rômulo. FICHA TÉCNICA Bayern de Munique x Red Bull Leipzig Copa da Alemanha Local: Allianz Arena, em Munique, Alemanha Data/Horário: 11 de fevereiro de 2026, 16h45 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Leipzig Bayern de Munique Copa da Alemanha jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (12/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores da América, Copa del Rey, Premier League e Campeonato Saudita movimentam o futebol nesta quinta-feira 12.02.26 7h00 Campeonato Brasileiro São Paulo x Grêmio: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (11/02) pelo Brasileirão São Paulo e Grêmio jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 11.02.26 20h30 Campeonato Brasileiro Vasco x Bahia: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (11/02) pelo Brasileirão Vasco da Gama e Bahia jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 11.02.26 20h30 Copa Libertadores da América Alianza Lima x 2 de Mayo: onde assistir e escalações do jogo hoje (11/02) pela Libertadores Alianza Lima e 2 de Mayo jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 11.02.26 20h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Remo emite nota e exige 'responsabilidade' da arbitragem, após partida contra Galo; saiba mais Leão Azul não gostou da atuação da arbitragem em jogo contra o Atlético-MG 11.02.26 23h52 Futebol Menos de 24 horas depois da Série A, Remo visita o Castanhal pelo Parazão Equipe azulina deve utilizar equipe alternativa diante do Japiim por aperto no calendário. 12.02.26 7h00 FUTEBOL Técnico do Paysandu avalia derrota para o Cametá e diz: 'estamos longe do ideal' Júnior Rocha lamentou a derrota que deixou o Papão longe da ponta da tabela 11.02.26 23h26 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (12/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores da América, Copa del Rey, Premier League e Campeonato Saudita movimentam o futebol nesta quinta-feira 12.02.26 7h00