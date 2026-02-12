Internacional x Palmeiras: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (12/02) pelo Brasileirão Internacional e Palmeiras jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Thalles Leal 12.02.26 20h30 O Palmeiras vem de uma vitória de 1 a 0 sobre o Corinthians, pelo Paulistão (X/ @LibertadoresBR) Internacional x Palmeiras disputam hoje, quinta-feira (12/02), a 3° rodada do Campeonato Brasileiro 2026. O jogo acontecerá às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS). Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Internacional x Palmeiras ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Amazon Prime Video, a partir das 21h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Nas rodadas passadas do Brasileirão, o Palmeiras empatou com o Atlético Mineiro por 2 a 2 e goleou o Vitória por 5 a 1. Já o Internacional passou por uma derrota de 1 a 0 para o Athletico PR e por um empate de 1 a 1 com o Flamengo. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (12/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores da América, Copa del Rey, Premier League e Campeonato Saudita movimentam o futebol nesta quinta-feira Athletico-PR x Santos: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (12/02) pelo Brasileirão Athletico PR e Santos jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Fluminense x Botafogo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (12/02) pelo Brasileirão Fluminense e Botafogo jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Internacional x Palmeiras: prováveis escalações Internacional: Rochet; Bruno Gomes, Mercado, Victor Gabriel e Bernabei; Ronaldo, Paulinho, Vitinho e Alan Patrick; Carbonero e Borré. Técnico: Paulo Pezzolano. Palmeiras: Carlos Miguel; Khellven, Gómez, Murilo e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas, Maurício e Allan; Flaco López e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira. FICHA TÉCNICA Internacional x Palmeiras Campeonato Brasileiro (Brasileirão) 2026 Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS) Data/Horário: 12 de fevereiro de 2026, 21h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Palmeiras Internacional Brasileirão 2026 campeonato brasileiro jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Brasileiro Internacional x Palmeiras: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (12/02) pelo Brasileirão Internacional e Palmeiras jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 12.02.26 20h30 Copa Libertadores da América U Católica x Juventud: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (12/02) pela Libertadores Universidad Católica (EQU) e Juventud jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 12.02.26 20h30 Campeonato Brasileiro Corinthians x Bragantino: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (12/02) pelo Brasileirão Corinthians e Bragantino jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 12.02.26 19h00 Campeonato Brasileiro Fluminense x Botafogo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (12/02) pelo Brasileirão Fluminense e Botafogo jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 12.02.26 18h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Comentarista da Globo diz que gol do Remo contra o Atlético-MG foi mal anulado Ex-árbitro, Paulo César de Oliveira, discordou da decisão da equipe de arbitragem que invalidou o segundo gol do Leão Azul no jogo 12.02.26 11h25 Análise CBF divulga áudios e imagens do VAR em lances polêmicos do jogo entre Remo e Atlético-MG Vídeos mostram as análises do toque de braço no gol anulado e validação do terceiro gol do Galo 12.02.26 10h44 FUTEBOL Remo emite nota e exige 'responsabilidade' da arbitragem, após partida contra Galo; saiba mais Leão Azul não gostou da atuação da arbitragem em jogo contra o Atlético-MG 11.02.26 23h52 Poderia ter sido melhor Osorio lamenta empate no fim, mas exalta competitividade do Remo: 'É uma equipe em formação' Técnico azulino destacou que o time precisa 'aprender' a jogar com o placar a seu favor, mas demostrou otimismo com a evolução da equipe 12.02.26 9h32