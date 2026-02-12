Internacional x Palmeiras: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (12/02) pelo Brasileirão

Internacional x Palmeiras disputam hoje, quinta-feira (12/02), a 3° rodada do Campeonato Brasileiro 2026. O jogo acontecerá às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Internacional x Palmeiras ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Amazon Prime Video, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas rodadas passadas do Brasileirão, o Palmeiras empatou com o Atlético Mineiro por 2 a 2 e goleou o Vitória por 5 a 1.

Já o Internacional passou por uma derrota de 1 a 0 para o Athletico PR e por um empate de 1 a 1 com o Flamengo.

Internacional x Palmeiras: prováveis escalações

Internacional: Rochet; Bruno Gomes, Mercado, Victor Gabriel e Bernabei; Ronaldo, Paulinho, Vitinho e Alan Patrick; Carbonero e Borré. Técnico: Paulo Pezzolano.

Palmeiras: Carlos Miguel; Khellven, Gómez, Murilo e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas, Maurício e Allan; Flaco López e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.

FICHA TÉCNICA

Internacional x Palmeiras

Campeonato Brasileiro (Brasileirão) 2026

Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Data/Horário: 12 de fevereiro de 2026, 21h30