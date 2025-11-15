Capa Jornal Amazônia
Futebol: veja quem joga hoje, sábado (15/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Séries A e B do Campeonato Brasileiro, eliminatórias da Copa do Mundo, Série A argentina e um amistoso da seleção brasileira movimentam o futebol neste sábado

Thalles Leal
fonte

Às 13h, a seleção brasileira jogará um amistoso contra o Senegal (Rafael Ribeiro/ CBF)

Os jogos de hoje, neste sábado (15/11), incluem um amistoso da seleção brasileira e partidas pelas Séries A e B do Brasileirãoeliminatórias para a Copa do Mundo e Campeonato Argentino.

Às 13h, o Brasil enfrentará o Senegal em um Amistoso. Já às 14h, a Geórgia enfrentará a Espanha pelas eliminatórias europeias da Copa do Mundo.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Amistoso

  1. Brasil x Senegal - 13h - TV Globo, Globoplay, SporTV e GeTV

Campeonato Argentino

  1. Godoy Cruz x Deportivo Riestra - 17h - AFA Play
  2. Aldosivi x San Martín de San Juan - 17h - AFA Play
  3. San Lorenzo x Sarmiento - 19h15 - AFA Play
  4. Independiente x Rosario - 21h30 - AFA Play

Campeonato Brasileiro

  1. Sport Recife x Flamengo - 18h30 - Amazon Prime Video
  2. Santos x Palmeiras - 21h - SporTV e Premiere

Campeonato Brasileiro Série B

  1. Coritiba x Athletic Club - 16h30 - Youtube (Desimpedidos), SportyNet, ESPN e Disney+
  2. Atlético-GO x Operário - 16h30 - Disney+
  3. Avaí x Remo - 16h30 - Disney+
  4. CRB x Vila Nova - 16h30 - Disney+
  5. Volta Redonda x Chapecoense - 16h30 - Disney+

Eliminatórias para a Copa do Mundo - Europa

  1. Cazaquistão x Bélgica - 11h - ESPN e Disney+
  2. Turquia x Bulgária - 14h - ESPN e Disney+
  3. Chipre x Áustria - 14h - ESPN 4 e Disney+
  4. Geórgia x Espanha - 14h - Disney+
  5. Liechtenstein x País de Gales - 14h - SporTV 3 e Disney+
  6. Suíça x Suécia - 16h45 - SporTV e Disney+
  7. Eslovênia x Kosovo - 16h45 - Disney+
  8. Grécia x Escócia - 16h45 - Disney+
  9. Bósnia x Romênia - 16h45 - Disney+
  10. Dinamarca x Belarus - 16h45 - ESPN 4 e Disney+

Onde assistir ao jogo da seleção brasileira; veja o horário

O jogo entre Brasil x Senegal terá transmissão ao vivo pela TV Globo, Globoplay, SporTV e GeTV, às 13h.

Onde assistir ao jogo de Sport e Flamengo; veja o horário

O jogo entre Sport x Flamengo terá transmissão ao vivo pela Amazon Prime Video, às 18h30.

Onde assistir ao jogo de Santos e Palmeiras; veja o horário

O jogo entre Santos x Palmeiras terá transmissão ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, às 21h.

Onde assistir ao jogo de Geórgia e Espanha; veja o horário

O jogo entre Geórgia x Espanha terá transmissão ao vivo pela Disney+, às 14h.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

  1. 13h - Brasil x Senegal - Amistoso

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT neste sábado.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record neste sábado.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band neste sábado.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

Nenhum jogo vai passar na Bandsports neste sábado.

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT neste sábado.

ESPN

  1. 11h - Cazaquistão x Bélgica - Eliminatórias da Copa do Mundo
  2. 14h - Turquia x Bulgária - Eliminatórias da Copa do Mundo
  3. 14h - Chipre x Áustria - Eliminatórias da Copa do Mundo
  4. 16h45 - Dinamarca x Belarus - Eliminatórias da Copa do Mundo

SporTV

  1. 13h - Brasil x Senegal - Amistoso
  2. 14h - Liechtenstein x País de Gales - Eliminatórias da Copa do Mundo
  3. 16h45 - Suíça x Suécia - Eliminatórias da Copa do Mundo
  4. 21h - Santos x Palmeiras - Brasileirão

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Max

Nenhum jogo vai passar na Max neste sábado.

Disney+

  1. 11h - Cazaquistão x Bélgica - Eliminatórias da Copa do Mundo
  2. 14h - Turquia x Bulgária - Eliminatórias da Copa do Mundo
  3. 14h - Chipre x Áustria - Eliminatórias da Copa do Mundo
  4. 14h - Geórgia x Espanha - Eliminatórias da Copa do Mundo
  5. 14h - Liechtenstein x País de Gales - Eliminatórias da Copa do Mundo
  6. 16h30 - Coritiba x Athletic Club - Série B do Brasileirão
  7. 16h30 - Atlético-GO x Operário - Série B do Brasileirão
  8. 16h30 - Avaí x Remo - Série B do Brasileirão
  9. 16h30 - CRB x Vila Nova - Série B do Brasileirão
  10. 16h30 - Volta Redonda x Chapecoense - Série B do Brasileirão
  11. 16h45 - Suíça x Suécia - Eliminatórias da Copa do Mundo
  12. 16h45 - Eslovênia x Kosovo - Eliminatórias da Copa do Mundo
  13. 16h45 - Grécia x Escócia - Eliminatórias da Copa do Mundo
  14. 16h45 - Bósnia x Romênia - Eliminatórias da Copa do Mundo
  15. 16h45 - Dinamarca x Belarus - Eliminatórias da Copa do Mundo

Premiere

  1. 21h - Santos x Palmeiras - Brasileirão

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN neste sábado.

OneFootball

Nenhum jogo vai passar no OneFootball neste sábado.

Paramount+

Nenhum jogo vai passar no Paramount+ neste sábado.

SportyNet

  1. 16h30 - Coritiba x Athletic Club - Série B do Brasileirão
