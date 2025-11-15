Futebol: veja quem joga hoje, sábado (15/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, eliminatórias da Copa do Mundo, Série A argentina e um amistoso da seleção brasileira movimentam o futebol neste sábado Thalles Leal 15.11.25 7h00 Às 13h, a seleção brasileira jogará um amistoso contra o Senegal (Rafael Ribeiro/ CBF) Os jogos de hoje, neste sábado (15/11), incluem um amistoso da seleção brasileira e partidas pelas Séries A e B do Brasileirão, eliminatórias para a Copa do Mundo e Campeonato Argentino. Às 13h, o Brasil enfrentará o Senegal em um Amistoso. Já às 14h, a Geórgia enfrentará a Espanha pelas eliminatórias europeias da Copa do Mundo. Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje Amistoso Brasil x Senegal - 13h - TV Globo, Globoplay, SporTV e GeTV Campeonato Argentino Godoy Cruz x Deportivo Riestra - 17h - AFA Play Aldosivi x San Martín de San Juan - 17h - AFA Play San Lorenzo x Sarmiento - 19h15 - AFA Play Independiente x Rosario - 21h30 - AFA Play Campeonato Brasileiro Sport Recife x Flamengo - 18h30 - Amazon Prime Video Santos x Palmeiras - 21h - SporTV e Premiere Campeonato Brasileiro Série B Coritiba x Athletic Club - 16h30 - Youtube (Desimpedidos), SportyNet, ESPN e Disney+ Atlético-GO x Operário - 16h30 - Disney+ Avaí x Remo - 16h30 - Disney+ CRB x Vila Nova - 16h30 - Disney+ Volta Redonda x Chapecoense - 16h30 - Disney+ Eliminatórias para a Copa do Mundo - Europa Cazaquistão x Bélgica - 11h - ESPN e Disney+ Turquia x Bulgária - 14h - ESPN e Disney+ Chipre x Áustria - 14h - ESPN 4 e Disney+ Geórgia x Espanha - 14h - Disney+ Liechtenstein x País de Gales - 14h - SporTV 3 e Disney+ Suíça x Suécia - 16h45 - SporTV e Disney+ Eslovênia x Kosovo - 16h45 - Disney+ Grécia x Escócia - 16h45 - Disney+ Bósnia x Romênia - 16h45 - Disney+ Dinamarca x Belarus - 16h45 - ESPN 4 e Disney+ Onde assistir ao jogo da seleção brasileira; veja o horário O jogo entre Brasil x Senegal terá transmissão ao vivo pela TV Globo, Globoplay, SporTV e GeTV, às 13h. Onde assistir ao jogo de Sport e Flamengo; veja o horário O jogo entre Sport x Flamengo terá transmissão ao vivo pela Amazon Prime Video, às 18h30. Onde assistir ao jogo de Santos e Palmeiras; veja o horário O jogo entre Santos x Palmeiras terá transmissão ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, às 21h. Onde assistir ao jogo de Geórgia e Espanha; veja o horário O jogo entre Geórgia x Espanha terá transmissão ao vivo pela Disney+, às 14h. Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje? 13h - Brasil x Senegal - Amistoso Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje? Nenhum jogo vai passar no SBT neste sábado. Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Record neste sábado. Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje? Nenhum jogo vai passar na Band neste sábado. Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada? Bandsports Nenhum jogo vai passar na Bandsports neste sábado. TNT Nenhum jogo vai passar na TNT neste sábado. ESPN 11h - Cazaquistão x Bélgica - Eliminatórias da Copa do Mundo 14h - Turquia x Bulgária - Eliminatórias da Copa do Mundo 14h - Chipre x Áustria - Eliminatórias da Copa do Mundo 16h45 - Dinamarca x Belarus - Eliminatórias da Copa do Mundo SporTV 13h - Brasil x Senegal - Amistoso 14h - Liechtenstein x País de Gales - Eliminatórias da Copa do Mundo 16h45 - Suíça x Suécia - Eliminatórias da Copa do Mundo 21h - Santos x Palmeiras - Brasileirão Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje? Max Nenhum jogo vai passar na Max neste sábado. Disney+ 11h - Cazaquistão x Bélgica - Eliminatórias da Copa do Mundo 14h - Turquia x Bulgária - Eliminatórias da Copa do Mundo 14h - Chipre x Áustria - Eliminatórias da Copa do Mundo 14h - Geórgia x Espanha - Eliminatórias da Copa do Mundo 14h - Liechtenstein x País de Gales - Eliminatórias da Copa do Mundo 16h30 - Coritiba x Athletic Club - Série B do Brasileirão 16h30 - Atlético-GO x Operário - Série B do Brasileirão 16h30 - Avaí x Remo - Série B do Brasileirão 16h30 - CRB x Vila Nova - Série B do Brasileirão 16h30 - Volta Redonda x Chapecoense - Série B do Brasileirão 16h45 - Suíça x Suécia - Eliminatórias da Copa do Mundo 16h45 - Eslovênia x Kosovo - Eliminatórias da Copa do Mundo 16h45 - Grécia x Escócia - Eliminatórias da Copa do Mundo 16h45 - Bósnia x Romênia - Eliminatórias da Copa do Mundo 16h45 - Dinamarca x Belarus - Eliminatórias da Copa do Mundo Premiere 21h - Santos x Palmeiras - Brasileirão DAZN Nenhum jogo vai passar no DAZN neste sábado. OneFootball Nenhum jogo vai passar no OneFootball neste sábado. Paramount+ Nenhum jogo vai passar no Paramount+ neste sábado. SportyNet 16h30 - Coritiba x Athletic Club - Série B do Brasileirão 