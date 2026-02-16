Fluminense x Bangu: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (16) pelo Campeonato Carioca

Fluminense x Bangu disputam hoje, segunda-feira (16/02), as quartas de final do Campeonato Carioca. O jogo será realizado às 18h (horário de Brasília), no Estádio Jornalista Mário Filho, o Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Fluminense x Bangu ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, a partir das 18h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Fluminense liderou o Grupo A do Campeonato Carioca e acumulou nesse 5 vitórias, 1 derrota, 9 gols marcados e 5 gols sofridos.

Já o Bangu ficou em 4° lugar no mesmo grupo e somou 3 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 7 gols marcados e 7 gols sofridos.

VEJA MAIS

Fluminense x Bangu: prováveis escalações

Fluminense: Fábio; Guga, Freytes, Jemmes e Renê; Bernal, Martinelli e Lucho Acosta (Ganso); Canobbio, Serna (Savarino) e John Kennedy. Técnico: Luís Zubeldía.

Bangu: Bruno; Dudu, Gilberto, Patrick, Bruno Boca; Mauro Silva, Dioguinho, Walber; Lucas Sibito, Patryck Ferreira, Luizino (Garrinsha). Técnico: Flávio Tinoco.

FICHA TÉCNICA

Fluminense x Bangu

Campeonato Carioca

Local: Estádio Jornalista Mário Filho, no Rio de Janeiro (RJ)

Data/Horário: 16 de fevereiro de 2026, 18h