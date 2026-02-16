Fluminense x Bangu: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (16) pelo Campeonato Carioca Fluminense e Bangu jogam pelo Cariocão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Thalles Leal 16.02.26 17h00 O Fluminense vem de uma vitória de 1 a 0 sobre o Botafogo pelo Brasileirão (Lucas Merçon/ Fluminense FC) Fluminense x Bangu disputam hoje, segunda-feira (16/02), as quartas de final do Campeonato Carioca. O jogo será realizado às 18h (horário de Brasília), no Estádio Jornalista Mário Filho, o Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Fluminense x Bangu ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, a partir das 18h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Fluminense liderou o Grupo A do Campeonato Carioca e acumulou nesse 5 vitórias, 1 derrota, 9 gols marcados e 5 gols sofridos. Já o Bangu ficou em 4° lugar no mesmo grupo e somou 3 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 7 gols marcados e 7 gols sofridos. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (16/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo La Liga, Campeonato Italiano e Liga dos Campeões da Ásia movimentam o futebol nesta segunda-feira Girona x Barcelona: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (16/02) por La Liga Girona e Barcelona jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Cagliari x Lecce: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (16/02) pelo Campeonato Italiano Cagliari e Lecce jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Fluminense x Bangu: prováveis escalações Fluminense: Fábio; Guga, Freytes, Jemmes e Renê; Bernal, Martinelli e Lucho Acosta (Ganso); Canobbio, Serna (Savarino) e John Kennedy. Técnico: Luís Zubeldía. Bangu: Bruno; Dudu, Gilberto, Patrick, Bruno Boca; Mauro Silva, Dioguinho, Walber; Lucas Sibito, Patryck Ferreira, Luizino (Garrinsha). Técnico: Flávio Tinoco. FICHA TÉCNICA Fluminense x Bangu Campeonato Carioca Local: Estádio Jornalista Mário Filho, no Rio de Janeiro (RJ) Data/Horário: 16 de fevereiro de 2026, 18h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave bangu fluminense Campeonato Carioca jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Brasileiro Feminino Internacional x São Paulo: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (16/02) pelo Brasileirão Feminino Internacional e São Paulo jogam pelo Campeonato Brasileiro Feminino hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 16.02.26 19h00 Futebol Tuna anuncia Róbson Melo como novo técnico para a sequência do Parazão Treinador retorna ao clube após passagem pelo São Raimundo e substitui Alexandre Lopes no comando da Águia Guerreira 16.02.26 18h35 Futebol Remo anuncia Diego Ziegg como novo supervisor de futebol Profissional com 20 anos de experiência assume função ligada ao dia a dia da comissão técnica e mira permanência na Série A 16.02.26 17h38 Cariocão Fluminense x Bangu: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (16) pelo Campeonato Carioca Fluminense e Bangu jogam pelo Cariocão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 16.02.26 17h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Tudo definido! Com Remo e Paysandu, veja os confrontos das quartas de final do Parazão Papão se garantiu à frente do Remo na tabela e decide em casa. Leão terá que viajar para jogar 15.02.26 17h55 Futebol Jogador ex-Paysandu e Tuna morre em acidente de moto no interior do Pará Everton Moraes, de 21 anos, faleceu em um acidente de moto na estrada entre os munícipios de Bragança (PA) e Tracuateua (PA) 16.02.26 13h04 Parazão Após empate com o Amazônia, Osorio assume responsabilidade e fala em enxugar elenco do Remo Treinador azulino diz que quer trabalhar com um número menor de jogadores e prepará-los para disputar qualquer competição 16.02.26 9h34 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (16/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo La Liga, Campeonato Italiano e Liga dos Campeões da Ásia movimentam o futebol nesta segunda-feira 16.02.26 7h00