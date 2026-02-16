Girona x Barcelona: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (16/02) por La Liga Girona e Barcelona jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Thalles Leal 16.02.26 16h00 O Barcelona soma 32 pontos a mais que o Girona em La Liga (X/ @FCBarcelona) Girona x Barcelona disputam hoje, segunda-feira (16/02), a 24° rodada do Campeonato Espanhol 2026, La Liga. O jogo acontece às 17h (horário de Brasília), no Estádio Montilivi, em Girona, Espanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Girona x Barcelona ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 17h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Barcelona é o vice-líder de La Liga e acumula 19 vitórias, 1 empate, 3 derrotas, 63 gols marcados e 23 gols sofridos. O time passou por 4 vitórias e 1 derrota nas últimas rodadas do Campeonato Espanhol. Já o Girona está em 15° lugar com 6 vitórias, 8 empates, 9 derrotas, 22 gols marcados e 37 gols sofridos. A equipe registrou 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota nas últimas rodadas da competição. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (16/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo La Liga, Campeonato Italiano e Liga dos Campeões da Ásia movimentam o futebol nesta segunda-feira Cagliari x Lecce: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (16/02) pelo Campeonato Italiano Cagliari e Lecce jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Girona x Barcelona: prováveis escalações Girona: Gazzaniga; Rincon, Vitor Reis, Blind e Martinez; Beltran, Martin; Tsygankov, Lemar e Bryan Gil; Vanat. Técnico: Miguel Muñoz. Barcelona: Joan Garcia; Kounde, Cubarsi, Martin e Balde; Eric Garcia e De Jong; Lamine Yamal, Dani Olmo e Fermin; Lewandowski. Técnico: Hansi Flick. FICHA TÉCNICA Girona x Barcelona Campeonato Espanhol - La Liga Local: Estádio Montilivi, em Girona, Espanha Data/Horário: 16 de fevereiro de 2026, 17h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Barcelona La Liga 2026 jogos de hoje Girona COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Brasileiro Feminino Internacional x São Paulo: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (16/02) pelo Brasileirão Feminino Internacional e São Paulo jogam pelo Campeonato Brasileiro Feminino hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 16.02.26 19h00 Futebol Tuna anuncia Róbson Melo como novo técnico para a sequência do Parazão Treinador retorna ao clube após passagem pelo São Raimundo e substitui Alexandre Lopes no comando da Águia Guerreira 16.02.26 18h35 Futebol Remo anuncia Diego Ziegg como novo supervisor de futebol Profissional com 20 anos de experiência assume função ligada ao dia a dia da comissão técnica e mira permanência na Série A 16.02.26 17h38 Cariocão Fluminense x Bangu: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (16) pelo Campeonato Carioca Fluminense e Bangu jogam pelo Cariocão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 16.02.26 17h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Tudo definido! Com Remo e Paysandu, veja os confrontos das quartas de final do Parazão Papão se garantiu à frente do Remo na tabela e decide em casa. Leão terá que viajar para jogar 15.02.26 17h55 Futebol Jogador ex-Paysandu e Tuna morre em acidente de moto no interior do Pará Everton Moraes, de 21 anos, faleceu em um acidente de moto na estrada entre os munícipios de Bragança (PA) e Tracuateua (PA) 16.02.26 13h04 Parazão Após empate com o Amazônia, Osorio assume responsabilidade e fala em enxugar elenco do Remo Treinador azulino diz que quer trabalhar com um número menor de jogadores e prepará-los para disputar qualquer competição 16.02.26 9h34 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (16/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo La Liga, Campeonato Italiano e Liga dos Campeões da Ásia movimentam o futebol nesta segunda-feira 16.02.26 7h00