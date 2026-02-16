Capa Jornal Amazônia
Girona x Barcelona: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (16/02) por La Liga

Girona e Barcelona jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

Thalles Leal
fonte

O Barcelona soma 32 pontos a mais que o Girona em La Liga (X/ @FCBarcelona)

Girona x Barcelona disputam hoje, segunda-feira (16/02), a 24° rodada do Campeonato Espanhol 2026La Liga. O jogo acontece às 17h (horário de Brasília), no Estádio Montilivi, em Girona, Espanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Girona x Barcelona ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Barcelona é o vice-líder de La Liga e acumula 19 vitórias, 1 empate, 3 derrotas, 63 gols marcados e 23 gols sofridos. O time passou por 4 vitórias e 1 derrota nas últimas rodadas do Campeonato Espanhol.

Já o Girona está em 15° lugar com 6 vitórias, 8 empates, 9 derrotas, 22 gols marcados e 37 gols sofridos. A equipe registrou 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota nas últimas rodadas da competição.

Girona x Barcelona: prováveis escalações

Girona: Gazzaniga; Rincon, Vitor Reis, Blind e Martinez; Beltran, Martin; Tsygankov, Lemar e Bryan Gil; Vanat. Técnico: Miguel Muñoz.

Barcelona: Joan Garcia; Kounde, Cubarsi, Martin e Balde; Eric Garcia e De Jong; Lamine Yamal, Dani Olmo e Fermin; Lewandowski. Técnico: Hansi Flick.

FICHA TÉCNICA
Girona x Barcelona
Campeonato Espanhol - La Liga
Local: Estádio Montilivi, em Girona, Espanha
Data/Horário: 16 de fevereiro de 2026, 17h

