Reforma do Colosso do Tapajós mobiliza 135 operários e amplia capacidade para 20 mil torcedores

Quem passa em frente ao Estádio Colosso do Tapajós, em Santarém, já percebe a movimentação intensa no canteiro de obras. A principal praça esportiva do Baixo Amazonas está em reforma e ampliação, com 135 profissionais atuando em diferentes frentes de trabalho.

O projeto prevê a modernização completa do estádio, com novos assentos, estacionamento, sala de imprensa, área de credenciamento, elevadores, sala de aquecimento, vestiários e espaço destinado ao árbitro assistente de vídeo (VAR). A capacidade também será ampliada para cerca de 20 mil torcedores.

image Operário trabalham de forma intensa para concluir as obras no Colosso do Tapajós, em Santarém. (Marcelo Lélis / Ag. Pará)

Os serviços atuais se concentram no reforço estrutural de pilares e arquibancadas antigas, além da construção de novos setores. Parte das arquibancadas já recebeu degraus fechados — área que concentra a maior parte do público em dias de jogos. Também estão em andamento o tratamento de fissuras, recuperação de paredes e ajustes nos patamares.

O gramado será totalmente substituído pela grama Bermuda, considerada mais resistente e adequada ao clima da região. Antes do plantio, o solo passa por nivelamento e receberá um novo sistema de drenagem, projetado para evitar alagamentos após chuvas intensas.

Entre os trabalhadores está o encarregado de produção Abner Cardoso, de 48 anos, torcedor do São Raimundo Esporte Clube. Ele destaca o simbolismo da obra para quem acompanha o futebol local.

“É um sonho para todos nós torcedores, que somos fanáticos por futebol. Sabemos que tem muita gente com saudade de assistir um espetáculo, um clássico no nosso estádio. E fazer parte desse time é bom demais. A gente até conversa e tem o sonho de sermos os primeiros a jogar bola aqui. Quem sabe eu faço o primeiro gol? Seria um sonho realizado”, afirmou.

Mestre de obras no local, Marcos de Macedo, 32 anos, torcedor do São Francisco Futebol Clube, lembra que o espaço também recebe eventos além do futebol.

“É uma obra importante para a sociedade santarena. Não só para os amantes de futebol, mas tínhamos aqui o ‘Cristoval’ e outros eventos também. É uma satisfação muito grande estar aqui. Sabemos que é uma obra muito esperada não só pelos moradores de Santarém, mas também de todo o Oeste do Pará”, destacou.

A expectativa é que, com a conclusão da reforma, o Colosso volte a receber partidas de maior porte, como o clássico Rai-Fran, além de programações culturais e esportivas que movimentam a região.

