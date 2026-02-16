Reforma do Colosso do Tapajós mobiliza 135 operários e amplia capacidade para 20 mil torcedores Obra avança com reforço estrutural, nova drenagem, gramado renovado e espaços como sala de VAR e elevadores O Liberal 16.02.26 16h34 Quem passa em frente ao Estádio Colosso do Tapajós, em Santarém, já percebe a movimentação intensa no canteiro de obras. A principal praça esportiva do Baixo Amazonas está em reforma e ampliação, com 135 profissionais atuando em diferentes frentes de trabalho. O projeto prevê a modernização completa do estádio, com novos assentos, estacionamento, sala de imprensa, área de credenciamento, elevadores, sala de aquecimento, vestiários e espaço destinado ao árbitro assistente de vídeo (VAR). A capacidade também será ampliada para cerca de 20 mil torcedores. Operário trabalham de forma intensa para concluir as obras no Colosso do Tapajós, em Santarém. (Marcelo Lélis / Ag. Pará) Os serviços atuais se concentram no reforço estrutural de pilares e arquibancadas antigas, além da construção de novos setores. Parte das arquibancadas já recebeu degraus fechados — área que concentra a maior parte do público em dias de jogos. Também estão em andamento o tratamento de fissuras, recuperação de paredes e ajustes nos patamares. O gramado será totalmente substituído pela grama Bermuda, considerada mais resistente e adequada ao clima da região. Antes do plantio, o solo passa por nivelamento e receberá um novo sistema de drenagem, projetado para evitar alagamentos após chuvas intensas. Entre os trabalhadores está o encarregado de produção Abner Cardoso, de 48 anos, torcedor do São Raimundo Esporte Clube. Ele destaca o simbolismo da obra para quem acompanha o futebol local. “É um sonho para todos nós torcedores, que somos fanáticos por futebol. Sabemos que tem muita gente com saudade de assistir um espetáculo, um clássico no nosso estádio. E fazer parte desse time é bom demais. A gente até conversa e tem o sonho de sermos os primeiros a jogar bola aqui. Quem sabe eu faço o primeiro gol? Seria um sonho realizado”, afirmou. VEJA MAIS Obras do Modelão avançam e estádio tem nova previsão de entrega; veja imagens Local é a casa do Castanhal, que tem mandado seus jogos no CT desde que a reforma começou em 2022 Em Santarém, Estádio Colosso do Tapajós terá capacidade para 23 mil torcedores; veja imagens Estádio passa por reformas de adequação e ampliação; obras devem ser finalizadas em 2024 Obras no Colosso do Tapajós afetam clubes santarenos na Segundinha do Parazão Os clubes do oeste paraense não poderão sentir o calor da torcida e o apoio incondicional das arquibancadas, considerado um verdadeiro combustível para os jogadores dentro de campo Mestre de obras no local, Marcos de Macedo, 32 anos, torcedor do São Francisco Futebol Clube, lembra que o espaço também recebe eventos além do futebol. “É uma obra importante para a sociedade santarena. Não só para os amantes de futebol, mas tínhamos aqui o ‘Cristoval’ e outros eventos também. É uma satisfação muito grande estar aqui. Sabemos que é uma obra muito esperada não só pelos moradores de Santarém, mas também de todo o Oeste do Pará", destacou. A expectativa é que, com a conclusão da reforma, o Colosso volte a receber partidas de maior porte, como o clássico Rai-Fran, além de programações culturais e esportivas que movimentam a região. 