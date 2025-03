Obras do Modelão avançam e estádio tem nova previsão de entrega; veja imagens

As obras no estádio Maximino Porpino Filho, conhecido como Modelão, em Castanhal, no nordeste paraense, estão avançando. O local é a casa do Japiim da Estrada e passa por uma grande reforma na estrutura e modernização da arena esportiva.

O estádio entrou em reforma no final de 2022 devido às péssimas condições do gramado e problemas na estrutura. O prazo inicial era de até 12 meses; no entanto, uma nova data foi estimada e, segundo o jornalista Carlos Ferreira, a Prefeitura de Castanhal informou que o local deve ficar pronto até janeiro de 2026.

A reforma do estádio prevê a construção de arquibancadas e a ampliação da capacidade de público, que antes das obras era de cinco mil. A expectativa é que os novos lugares possam aumentar a capacidade em cerca de três mil torcedores. Além disso, camarotes e salas para a imprensa devem ser construídos, bem como banheiros, áreas administrativas, novos vestiários e lanchonetes.

O Modelão é a casa do Castanhal e, desde que o estádio entrou em reforma, o Japiim tem mandado seus jogos no seu Centro de Treinamento, o Ninho do Japiim, além de ceder o local para outras equipes do Parazão.

estádio modelão Andamento das obras do estádio Carlos Ferreira Andamento das obras do estádio Carlos Ferreira Andamento das obras do estádio Carlos Ferreira Projeto do estádio Modelão Divulgação Projeto do estádio Modelão Divulgação Projeto do estádio Modelão Divulgação

Antes da revitalização, o local chegou a ser interditado por conta das condições do gramado. Com isso, os projetos para a reforma do estádio saíram do papel e iniciaram em 2022. O Modelão é o principal estádio da região de Castanhal, sendo palco de vários jogos do futebol paraense.

Além do estádio de Castanhal, outro estádio paraense passa por uma reforma grande, o Colosso do Tapajós, em Santarém. A previsão de entrega da obra é para abril de 2026.