Altetas Castanhalenses são convocadas para representar o Brasil na Gymnasiade 2025, na Sérvia

De Castanhal para a Sérvia. Izabella Martel, de 12 anos e Ana Beatriz Veloso, de 13 anos são as atletas de boxe representantes do Brasil no Gymnasiade ou Gymnasíada Mundial que é um evento multiesportivo organizado pela Federação Internacional do Desporto Escolar (ISF).

O Gymnasiade 2025 acontecerá em Zlatibor, na Sérvia, de 4 a 14 de abril e contará com 25 esportes. Apenas jovens de 13 a 17 anos podem participar.

As duas atletas fazem parte do projeto social Luvas da Inclusão, filiado à Federação de boxe do Pará e a Confederação Brasileira de Boxe. As castanhalenses são treinadas pelo professor e presidente da Associação castanhalense de boxe, Rondi Veloso.

“A Associação castanhalense de boxe tem a honra de apresentar duas de nossas atletas com idade escolar, saindo do interior do nosso estado, do projeto social "Luvas da Inclusão" para representar nossa cidade, estado e país no Gymnasiade”, contou o professor de boxe e presidente da associação.

Rondi Veloso é pai da atleta Ana Beatriz, que iniciou no esporte aos oito anos.

“Ela iniciou no boxe cedo, ao oito anos de idade e já lutava com meninos em grandes eventos. Dificilmente encontrávamos meninas no mesmo peso del. A Ana sempre chamou atenção por ter um nível técnico surpreende e está preparada para fazer bonito nesta competição”, explicou o pai e treinador das meninas.

Já a atleta Izabella Martel entrou no projeto social há três anos em busca de uma atividade física que a ajudasse com as crises de asma.

“Ela era uma criança asmática e que iniciou no boxe com muitas dualidades respiratórias, mas ao longo desses três anos ela se tornou uma atleta infantil e já competiu em todos território paraense, e em 2023 teve uma participação na mesma competição”, relembrou o professor.

Com a aproximação da data da competição internacional as meninas aumentam o foco e os treinos que são realizados todos os dias.