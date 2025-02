Praticar boxe traz benefícios para a saúde de crianças, idosos e adultos. Além de melhorar o condicionamento físico e a autoestima das pessoas, essa modalidade esportiva também permite aos seus praticantes fazer novas amizades, melhorando, portanto, sua qualidade de vida. E, também, representa inclusão social.

Em uma academia em Belém, o professor Rafael Rodrigues, 28 anos, treina crianças, jovens e idosos. Ele falou sobre como é o treino para as diferentes faixas de idade. “Para as crianças, é um outro método. Tem que levar um pouco de brincadeira. A criança aprende brincando. A gente começa, aquece, brinca, corre um pouco. Depois, eles bebem água, pois têm sempre que estar hidratando para não passar mal”, disse. Afinal, explicou, o organismo da criança é diferente do de um adulto.

Ao ensinar as técnicas do boxe e como se defender, o professor sempre fala para as crianças o quanto é importante elas conversarem com seus pais sobre situações do dia a dia. “Eu cobro muito isso durante o treino. Estou ensinando, estão descansando e digo: conversem com os pais de vocês. E também falo sobre a importância de eles estarem se comunicando. Hoje em dia, você sabe está: as crianças não conversam mais, estão acostumadas a ficar em casa”, afirmou.

Às vezes, algumas crianças, com preguiça, faltam aos treinos. Algumas preferem ficar em casa no celular. “Se tiver três faltas, eu tiro. Ou você vem treinar ou fica em casa e dorme. Cobro muito isso e sempre peço para eles estudarem”, afirmou. “A gente também tem aqui crianças especiais. A gente não abandona ninguém e atende todos os públicos”, contou.

A prática do boxe melhora o desempenho das crianças. “Os pais dizem que muitos melhoram o comportamento em casa e na escola. É obrigatório para quem está no projeto passar de ano e tirar notas boas. Se faltar três vezes e tirar nota vermelha em qualquer avaliação, é cortado. É obrigatório estar estudando”, afirmou.

Já os jovens que optam pelo boxe querem treinar por estética. Há os que querem lutar. “Temos vários atletas aqui do projeto que já estrearam no boxe amador”, explicou. Com a “galera mais velha”, o professor disse ter um “um carinho maior. A gente já conversa mais. Não é aquele treino puxado. Às vezes, eles estão aqui como pessoal que treina mais pesado, mas a gente fala: ‘olha, vá no seu ritmo. Cansou? Respira um pouco, volta, até você se adaptar’”.

Os mais velhos procuram o boxe por questão de saúde - estão acima do peso, por exemplo. Ou para largar o vício do tabagismo e alcoolismo. “Pessoas que vieram por questão de saúde, por estar acima do peso. Perderam peso e, hoje, são outras pessoas”, afirmou. Rafael comentou também que o boxe permite a inclusão das pessoas. “A galera está sempre junta, conversando, se conhecendo. Zelo muito por isso. Esporte é família também. Cobro muito que eles sejam unidos - crianças, jovens e os adultos”, disse. Ele dá aulas para alunos de 7 a 75 anos. Rafael se formou em faixa preta, é treinador de boxe e lutador profissional de MMA.

Lorenzo Henrique Damasceno Novaes, 16 anos, comentou que queria fazer algo para sair mais de casa e respirar um pouco. “Então eu decidi pelo boxe. Faz um ano que eu treino” (Foto: Wagner Santana/O Liberal)

Crianças falam de sua preferência por esse esporte

Emanuel Martins, 10 anos, pratica boxe há quase um ano. “Começou com a minha prima, que me chamou. Fui ver como era e gostei. Foi bem inusitado”, disse ele, afirmando que quase não saí de casa. O boxe melhorou seu condicionamento físico. Nas brincadeiras da escola ele cansava “fácil. Mas, agora, nem tanto”.

Hadassa Vitória Oliveira Santos, 7 anos, contou que sua mãe já fazia boxe. Ela contou que sabe lutar e pensa também em praticar futebol. Hadassa comentou que os professores ensinam os alunos a preservar o meio ambiente: “Cuidar das árvores”. Lorenzo Henrique Damasceno Novaes, 16 anos, comentou que queria fazer algo para sair mais de casa e respirar um pouco. “Então eu decidi pelo boxe. Faz um ano que eu treino”, contou. Treina três vezes por semana. Também se dedica aos estudos. Ele disse que quer aprender capoeira e karatê.

A dona de casa Naucineia Palmeirim, 54 anos, recorreu ao boxe para melhorar sua saúde. “Quando eu fui ao médico, foi constatada um monte de alteração: colesterol e triglicerídeo. Estava tudo alto. Então comecei a praticar e não precisei tomar remédio, só praticando o boxe, que é um esporte”, disse. Ela optou por esse esporte porque mexe com tudo. “Cabeça, corpo, mente. Mexe com o corpo todo. É muito bom”, contou. Ela gosta do treino funcional e, também, de bater: “Faz muito bem, a adrenalina é muito forte”.

A dona de casa Naucineia Palmeirim, 54 anos, recorreu ao boxe para melhorar sua saúde. “Os problemas de saúde sumiram todos. Fiz exames e não tenho mais nada" (Foto: Wagner Santana/O Liberal)

Naucineia afirmou que não sente dores no corpo e nem fica indisposta. “Isso, pra mim, é o principal. Vou fazer 55 anos. As pessoas na minha idade já estão com dor aqui, dor ali, e eu, graças a Deus, não sinto nada. Só disposição de cada vez mais praticar”, contou. “Os problemas de saúde sumiram todos. Fiz exames e não tenho mais nada. Eu recomendo muito as pessoas já de meia idade, assim como eu, a praticarem qualquer esporte, aquilo que se adequar a ela”, disse.

A dona de casa também fez novas amizades, inclusive com pessoas bem mais novas que ela. “Eu tenho aqui amigo que tem 15 anos. Acho que a mais velha daqui sou eu, porque esses meninos aqui são tudo novo - 20, 30. O mais velho tem 40”, contou.

Educador físico diz que o boxe favorece inclusão e interação social entre as crianças

O educador físico Nei Lima disse que boxe é uma modalidade esportiva que, quando abordada como atividade física voltada para a saúde, pode gerar diversos benefícios para as pessoas, independentemente da idade. “Quando o boxe tem o objetivo de gerar benefícios para a saúde, podemos chamar de boxe recreativo (sem fins competitivos) e sem contato”, explicou.

Para a criança, o boxe na perspectiva recreativa (lúdica e sem contato) tem o potencial de contribuir com o desenvolvimento motor. “A diversidade de golpes e tarefas motoras presente na modalidade favorece o desenvolvimento da aprendizagem, coordenação motora e condicionamento físico, favorecendo o gasto de energia comum nessa fase da vida. Favorece também a inclusão e interação social entre as crianças. “O boxe, sendo um esporte, também contribui no desenvolvimento do senso de disciplina e respeito ao outro, promovendo assim a socialização da criança”, afirmou.

Nei Lima disse que, para o adulto, o boxe recreativo pode gerar grandes benefícios no condicionamento físico voltado para a saúde, em especial o condicionamento cardiorrespiatório e a manutenção da saúde mental. “A concentração gerada para a realização dos movimentos é fator importante no controle mental e na melhora da função da nossa mente. Já os golpes rápidos e fortes estimulam a potência muscular, estímulo de grande impacto na função cardiovascular”, explicou.

Para o adulto idoso, a modalidade esportiva também guarda benefícios. “O trabalho de perna, chamado footwork, quando feito de forma a evitar os riscos para quedas, pode gerar grandes benefícios para o equilíbrio e a marcha da pessoa idosa. Esses estímulos favorecem também o fortalecimento e resistência muscular das pernas destas pessoas”, disse. Os golpes e suas variações, também favorecem o estímulo da cognição nesse público, benefícios relevantes para preservar essas funções cerebrais no processo de envelhecimento. “As pessoas idosas também se beneficiam de forma importante do condicionamento cardiorrespiatório, gerando proteção cardíaca”, afirmou.

Embora o boxe recreativo e sem contato possa oferecer benefícios em todas as idades, algumas condutas precisam ser consideradas, alertou. “Primeiro, em qualquer idade, a prática precisa considerar a liberação médica. Segundo, a saúde articular deve ser avaliada, para evitar lesões ou agravos. E por fim, para pessoas idosas, é necessário prevenir quedas, gerando um ambiente seguro para a prática da modalidade”, orientou.