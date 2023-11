Projeto Fonte de Luz usa esporte para promover inclusão social de comunidade no Tapanã

A promoção da inclusão social é um dos papéis mais fundamentais desempenhados pelo esporte. Muitas vezes visto como um meio de entretenimento e competição, ele também possui um potencial único para quebrar barreiras, unir comunidades e oferecer oportunidades para indivíduos de todas as origens e, por meio de atividades esportivas, as crianças e jovens têm a chance não apenas de desenvolver habilidades físicas, mas também de construir um futuro profissional e superar obstáculos.

Há nove anos, o projeto social Fonte de Luz surgiu em Belém com um propósito claro: proporcionar oportunidades para crianças que vivem em regiões periféricas e, frequentemente, carecem de acesso ao esporte e seus benefícios. O responsável por essa iniciativa é Odenilson Moura Carvalho, um professor que, movido pelo amor ao tênis de quadra, encontrou uma maneira de realizar seu sonho e, ao mesmo tempo, oferecer uma luz de esperança para jovens em sua comunidade.

O fundador e organizador do projeto iniciou sua jornada com o tênis 25 anos atrás, quando sonhava em ser um jogador. Como morava em uma ilha remota no Maranhão, chamada São Lucas, onde a única visão esportiva que tinha era uma pequena televisão em preto e branco, não podia entrar nas quadras. “Quando vim para Belém e descobri um clube local de tênis, minha paixão pelo esporte reacendeu. Consegui entrar para o clube, mas, como eu trabalhava em serviços gerais, não tinha acesso à quadra de tênis”, lembra.

Professor Odenilson Moura ensina crianças a jogar tênis todo sábado, no Tapanã (Marx Vasconcelos / O Liberal)

Com uma vontade inabalável de compartilhar sua paixão com a comunidade e proporcionar oportunidades que ele mesmo não teve, Odenilson decidiu criar o projeto social Fonte de Luz. Começou com apenas duas raquetes usadas e duas bolas de tênis, improvisando o ensino do esporte com recursos limitados. Mas, o que começou como um sonho modesto logo se transformou em uma missão grandiosa. Hoje também são ofertadas aulas de beach tênis.

Ensino

As aulas do projeto Fonte de Luz, hoje, são realizadas em uma escola municipal no bairro do Tapanã, sem cobrança de mensalidade. O único requisito é que as crianças frequentem a escola regularmente e obtenham boas notas. O próprio Odenilson enfatiza: "a mensalidade dos alunos no projeto Fonte de Luz é a frequência na escola. Se uma criança falta mais de duas vezes por mês, ela perde o seu lugar. Temos uma lista de espera de mais de 150 pessoas”, enfatiza.

O professor acredita que o esporte, em particular o tênis, desempenha um papel fundamental na formação dos jovens. "Quando tratamos de educação, o tênis entra na sala de aula. A disciplina que o esporte oferece às nossas crianças é essencial para moldar cidadãos responsáveis. Através do esporte, ensinamos respeito pelo próximo e a importância de se tornar um bom cidadão”.

História

Quem faz parte desde o início do projeto é o estudante João Felipe, de 11 anos. A mãe dele, Sueli Oliveira, dona de casa de 39 anos, conta que ele estava na escola onde as aulas são realizadas quando o professor Odenilson iniciou o projeto. “Ele veio falar sobre a iniciativa para quem quisesse participar, na mesma hora fizemos a inscrição. Ele está desde o começo, há nove anos”, lembra.

A dona de casa Sueli Oliveira, de 39 anos, conta que o filho, João Felipe, de 11 anos, faz parte do projeto desde o início, há nove anos (Marx Vasconcelos / O Liberal)

O pequeno aluno diz que começou a jogar tênis e passou a se interessar muito pelo esporte. Ao longo dos anos, João sente que suas técnicas melhoraram bastante. Já a mãe, Sueli, garante que o filho teve melhorias na rotina desde que começou a jogar tênis: “Bastante mudança, até em casa, é muito esforçado”.

Para a dona de casa, o Fonte de Luz é “muito importante”. “Não só para ele, mas para as outras crianças, têm as crianças da rua participando, os professores são muito presentes, procuram estar no dia a dia da criança mesmo”, relata a mãe. “Eu acho legal porque tem muita gente ajudando o projeto”, opina João Felipe. O jovem também diz que gosta de frequentar as aulas por causa das amizades que fez ao longo dos anos.

Apoio

Além das aulas de todos os sábados, também há um espaço que funciona durante a semana, de terça a sexta-feira, no bairro da Pedreira. O local foi concedido por uma empresa parceira do projeto. Lá, as crianças também têm a oportunidade de usar um complexo de quadras de tênis oficial, principalmente as que têm vontade de competir. A longo prazo, a equipe do projeto sonha em ter seu próprio espaço dedicado ao esporte.

A sustentabilidade financeira do projeto é garantida por padrinhos e madrinhas, além de doações de empresas locais. Odenilson faz um apelo para mais doações e parcerias, especialmente com a temporada de Natal se aproximando, para ajudar a manter viva a iniciativa. Outra vantagem do projeto são as bolsas integrais concedidas em uma escola de inglês que tem parceria com o Fonte de Luz.

O projeto social é um exemplo brilhante de como a paixão de uma pessoa pode se transformar em uma força motriz para a mudança social. Ao usar o esporte como uma ferramenta de inclusão, Odenilson Moura e sua equipe estão moldando o futuro de jovens, oferecendo-lhes oportunidades que antes eram inacessíveis, e contribuindo para uma sociedade mais justa e igualitária.

Projeto Fonte de Luz

Local dos treinos:

Escola Municipal Alda Eutrópio

Alameda Sucupira, 40, Tapanã, Belém

Contato para informações e doações:

(91) 98209-7800

