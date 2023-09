Projeto social de corte e penteado visa chegar em diferentes locais e pessoas

Com mais de 40 anos de profissão, a cabeleireira Diana Figueiredo está com um projeto social desde o último mês de agosto chamado "Projeto de Capacitação em Corte e Penteado", onde ela passa seu conhecimento e experiência a pessoas interessadas em aprender a atividade de corte e penteado de cabelo. Atualmente, a profissional está ensinando quatro mulheres da Associação Voluntariado de Apoio à Oncologia (Avao).

Nesse primeiro momento, Diana diz que o projeto ainda está pequeno, mas espera chegar em mais pessoas com a iniciativa, pois a ideia surgiu com a finalidade de proporcionar atividade e conhecimento às pessoas. "Eu quero muito que esse projeto chegue a mais lugares e em mais pessoas, mas para isso precisamos de apoio para arcar com o material, que não é caro, mas é necessário o básico para iniciar com a atividade", destaca a idealizadora do projeto.

Diana destaca um momento importante nesse momento de troca, pois ela resolveu ter a iniciativa por se sentir acomodada no trabalho. "Eu sempre fui uma mulher empreendedora e muito ativa. Nos últimos tempos estava me sentindo acomodada, por isso, pensei no projeto. E quando eu cheguei na minha primeira turma, uma das alunas disse que estava pedindo a Deus um objetivo, algo que lhe desse uma ocupação e se sente feliz e realizada com a nova atividade", conta Diana Figueiredo.

O projeto tem como objetivo a implantação de cursos de capacitação profissionalizante de Corte e Penteado, com ênfase em Corte de cabelo, beneficiando diretamente pessoas e famílias de baixa renda e melhorando sua qualidade de vida através de um modelo de negócios que pode ser aplicado de forma produtiva em todos os meios urbanos, propostas

profissionais e sustentáveis que podem auxiliar com a geração de renda para as famílias, utilizando pouca mão de obra e com baixo custo financeiro.

Os principais problemas que o projeto visa resolver são a falta de empregos e oportunidades de estabilidade financeira por parte de comunidades carentes em regiões mais periféricas da cidade.

A ideia teve berço da própria profissional que irá ministrar o curso, agregando um vasto conhecimento na área ao longo da sua vida. Diana diz que soube que seria de suma importância utilizar de seus preparos para capacitar a maior quantidade de pessoas possível ao rumo de uma nova oportunidade de carreira.

O projeto prevê a realização de um modelo de ensino disposto em quatro módulos ministrados ao longo de 1 mês, sendo uma aula por semana.