Homens-Aranhas arrecadam livros, gibis, brinquedos e alimentos para projeto social

Um dos super-heróis mais admirados e amados dos brasileiros sairá dos quadrinhos para o mundo real realizar uma boa ação. Vários cosplays do Homem-Aranha se reúnem neste domingo (08), no Encontro dos Aranhas, na praça da República, a partir das 9h. As várias versões de Homens-Aranhas estarão juntas com o intuito especial de arrecadar livros, gibis, brinquedos e alimentos para o projeto social Geloteca, do Icuí, em Ananindeua. Este é o terceiro ano que os fãs do aracnídeo se reúnem para uma atividade gratuita.

O evento é organizado pelo Grupo Oficiais Aranhas de Belém que congrega aproximadamente 55 pessoas que fazem cosplays do herói da Marvel. Segundo um dos organizadores, o agente de portaria Marcos Santos, de 47 anos, o evento é aberto para todas as pessoas, principalmente os fãs do Homem-Aranha que gostam de interpretar o super-herói ou seus vilões. O grupo tem pessoas de todas as idades e interpretando diferentes personagens do universo aranha. “O mais novo deve estar com 10 anos. Quando a gente começou, ele tinha na faixa de sete anos. O mais velho tem 52 anos e é um animador de festa, ela dá pirueta para trás que põe meninos que têm 17 e 18 anos no bolso”, conta.

Os Oficiais Aranhas de Belém começaram a organizar eventos há dois anos em um shopping de Ananindeua. Os fãs de Homem-Aranha esperavam reunir 15 cosplay no primeiro evento e se surpreenderam com o dobro de participantes de todos os tipos. Um desses participantes é o motoboy Patrick Oliveira, de 30 anos. “A sensação de se vestir como Homem-Aranha em específico é muito gratificante, não só para nós que nos vestimos, mas também ao ver a alegria das pessoas com um Homem-Aranha em qualquer lugar, inclusive as crianças”, afirma.

Além de agrupar os fãs do Aranha, outra ideia do evento é arrecadar livros, gibis, alimentos e brinquedos para serem doados a um projeto social do bairro do Icuí, em Ananindeua. O projeto Geloteca dá gratuitamente aulas de reforço para crianças e jovens ensinando-os a ler e escrever. “Uma senhora começou o projeto para ensinar uma criança a ler e escrever e ela começou a dar aula para crianças carentes do Icuí. A gente se juntou na praça e fizemos arrecadação de livros, conseguimos muitos. As crianças amaram quando viram chegando em um monte de Homem-Aranha para entregar as doações. Precisamos de livros, gibis, brinquedos e lanche. Ela é manicure e faz essa ação sem ajuda de ninguém”, explica.

O encontro é um momento de descontração para todos os participantes. Há todos os tipos de profissionais que gostam de fazer cosplay. Os cosplays do herói criado por Stan Lee e Steve Ditko aproveitam para conversar, trocar experiências e fazer animações para o público. “É muito gostoso e divertido. Cada um tem os seus problemas familiares, financeiros e amorosos, mas quando a gente coloca o traje incorpora o cosplay. Quando coloca o traje incorpora o personagem que esquece as dores de cabeça”, argumenta Marcos.