Projeto 'Mais Ação' leva atleta de MMA de Castanhal para a Europa

O nome Joelson Nascimento aos pouco se torna conhecido no mundo das artes maciais na Europa. O atleta de MMA que aprendeu tudo que sabe no projeto social 'Mais Ação' voltado para crianças e adolescentes carentes do bairro do Fonte Boa, em Castanhal, agora é professor na França.

Joel Nascimento, tem 25 anos de idade e as lutas, em especial Jiu-Jits, entraram em sua vida aos 14 anos, quando veio de Goiânia com o pai para morar em Castanhal. Foi quando entrou no 'Mais Ação', coordenado pelo sargento bombeiro da reserva, mestre Joel Araújo.

O mestre lembra com carinho do dia que o aluno, que ele considera como um filho, chegou em sua vida. “Ele tem uma história muito sofrida. Nasceu em Goiânia e sua mãe que é de Castanhal o abandonou ainda muito pequeno. Ela veio embora pra cá e trouxe a irmã gêmea dela e o Joelson ficou com o pai que não o criou. Ele ficou morando na casa de uma família desconhecidas até que quando ele tinha 12 anos o pai resolveu o trazer pra Castanhal para morar com a mãe, mas não se adaptou aos novos costumes e teve muitos conflitos com ela. E aos 14 anos ele conheceu o nosso projeto e começou a treinar”, relatou Joel Araújo.

Lutador será professor de Artes Marciais na França (Divulgação/ Projeto 'Mais Ação')

Logo que conheceu o Jiu-Jitsu já demonstrou que seria um grande atleta. O mestre percebeu que tinha qualidades de um vencedor. ‘Muito carismático, focado e determinado a aprender cada vez mais”, contou o mestre Joel.

Aos 15 anos o professor descobriu que Joelson tinha saído de casa e estava como andarilho por Castanhal. “Eu vi algumas vezes ele andando sozinho pela rua e os colegas também começaram a falar que ele estava sem destino de um lado para o outro. Quando ele vinha treinar fica muito além do horário e eu acabava o chamando para ficar e fazer as refeições com a gente, já que minha academia fica ao lado da minha casa. Nesta época ele arrumou um emprego em uma padaria”, relembrou.

Na mesma época conturbada de adolescente, Joelson descobriu o MMA. A estreia foi aos 16 anos. “Ele foi incentivado pelos colegas que diziam que ele era muito bom e ele aceitou. Nós começamos a treinar outras artes como o muay thai, boxe e nesta fase ele passava o dia na academia e dormia na padaria. Eu sempre convidava ela para morar com minha família e ele só aceitou aos 17 anos”, contou Joel Araújo.

Projeto "Mais Ação" atende crianças e adolescentes do município de Castanhal (Divulgação/ Projeto 'Mais Ação')

Europa

O primeiro convite para lutar na Europa veio em março de 2022, e justamente para a França, pais onde o lutador tinha sonho em morar. “Ele queria muito ser soldado da Legião Estrangeira da França e veio esse convite uma empresa que estava organizando esse evento internacional com brasileiros. Ele fez toda a preparação aqui comigo e depois foi para a Holanda onde fez mais uma preparação e depois seguiu para a França”, contou o mestre.

E Joelson venceu a luta e se tronou o campeão de MMA da cidade de Marselha, na França. Após a conquista o atleta passou três meses morando em morando em La Roche disfrutando do visto de turista. “Ele andou visitando algumas academias e como já está bastante conhecido foi convidado para dar aula e será pago pela prefeitura desta cidade. Ele chegou mostrando a novidade que é o Jiu-Jitsu brasileiro. Até o ano passado o MM A e outras lutas eram proibidas na França”, contou o mestre.

Atualmente Joelson está em São Paulo organizado os documentos para morar na França com o visto de desportista. “Assim que estiver tudo pronto ele vai ser professor e fazer a diferença por lá”, disse com orgulho o mestre Joel.