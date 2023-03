Lutador de MMA sofre nocaute relâmpago e acerta chute em juiz após a luta; vídeo

O evento de MMA UAE Warriors 39 teve uma cena inusitada. A luta entre o lutador do Uzbequistão, Ilkhon Nazimov e Rustem Kudaybergenov, do Cazaquistão foi marcada por um nocaute relâmpago e uma reação diferente de um dos lutadores. Nazimov perdeu a luta com apenas oito segundos e, após nocaute, acabou indo para cima do juiz.

Nazimov foi atingido em cheio com um cruzado e caiu de rosto no octógono, de imediato o juiz encerrou a luta. Quando se levantou, ainda atordoado, Nazimov foi para cima do juiz, que recebeu um chute, além de ser agarrado pelo lutador.

