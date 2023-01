Lutador de MMA que agrediu agente de trânsito é preso no sudeste do Pará

O lutador de MMA, Urias Sousa, que agrediu um agente de trânsito durante uma abordagem em Redenção, no sudeste do Pará, foi preso, na última sexta-feira (27), após comparecer à Delegacia de Polícia Civil do município. O caso ocorreu na avenida Independência, no centro da cidade, na manhã de quarta-feira (25).

O acusado compareceu à delegacia acompanhado de um advogado para prestar depoimento. Ao site Correio de Carajás, o delegado Luiz Antônio Miranda disse que o agressor ficará preso, uma vez que já havia sido expedido um mandado de prisão temporária.

O agente do Departamento Municipal de Trânsito e Transportes (DMTT), identificado como Francisco, foi atingido com vários socos no rosto e uma voadora. Ele ficou desmaiado. Até a última atualização, ele se encontrava internado no Hospital Regional Público do Araguaia (HRPA), em Redenção.

Em nota, a Polícia Civil informa que o condutor do veículo que trafegava de forma irregular. O caso é investigado pela delegacia do município de Redenção.

Sobre o caso

O agente Francisco foi agredido com socos e chutes por Urias Sousa após tentar tomar a chave de ignição da motocicleta do lutador durante uma abordagem de fiscalização de trânsito. Irritado, o atleta acertou uma sequência de socos no fiscal, que desabou no chão. O motociclista foi contido por duas mulheres, mas as agressões não pararam por aí.

Na sequência, o fiscal reagiu, pegou o celular do lutador, que havia caído na calçada, e o arremessou ao chão. O motociclista ficou descontrolado e avançou novamente contra o fiscal, acertando uma voadora nos peitos dele e desferindo vários socos contra o trabalhador. O servidor público ficou desacordado e foi levado em uma ambulância para o HRPA.