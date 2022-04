Motorista é preso ao tentar subornar agente de trânsito com R$ 50 no Pará

O motorista de um caminhão foi preso por tentativa de suborno a um agente do Departamento de Trânsito do Estado (Detran), na PA-391, rodovia estadual que liga Belém ao distrito de Mosqueiro, no último final de semana. O homem foi conduzido a Delegacia de Polícia Civil de Benevides.

Ao solicitar os documentos do caminhão, o agente recebeu o CRLV-e (licenciamento digital) dobrado com uma nota de R$ 50.

Questionado pelo agente, o condutor informou que o tacógrafo do veículo estava danificado.

Toda a ação estava sendo filmada pelo agente, que após o flagrante, deu voz de prisão ao motorista e entregou a filmagem às autoridades policiais para os procedimentos cabíveis.