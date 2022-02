Homem preso por suspeita de tráfico de drogas oferece suborno à PM em Santarém

Um homem foi preso na noite da última sexta-feira (04), em Santarém, por suspeita de envolvimento com tráfico de drogas. A prisão do suspeito aconteceu durante rondas da Polícia Militar no bairro Área Verde. No momento da abordagem, ele chegou a oferecer o dinheiro que tinha aos policiais para não ser preso.

Identificado como Bruno Clei Ramos de Azevedo, o acusado foi preso em flagrante e, além de responder por tráfico de drogas, deve ser enquadrado pelo crime de corrupção ativa por ter oferecido suborno aos policiais durante a abordagem.

Segundo a Polícia Militar, a equipe de ronda foi informada por populares que havia um indivíduo em uma motocicleta em atitude suspeita de prática ilícita fazendo várias voltas na redondeza do bairro Área Verde. A equipe seguiu para o local e identificou o suspeito em uma motocicleta na Travessa 13 de Outubro.

Os policiais fizeram a abordagem e, ao fazer a revista do suspeito, foram encontradas oito trouxas de substância aparentemente cocaína, além do valor de R$217,00 em dinheiro. De acordo com os policiais, no momento da abordagem, Bruno Clei ofereceu à guarnição o valor em dinheiro que foi encontrado com ele, para ser liberado no local.

A PM apreendeu drogas e dinheiro com o acusado (Reprodução)

A PM informou ainda que durante a abordagem, o telefone do suspeito tocava a todo momento de números diferentes para fazer o pedido e entrega de substância entorpecente. Bruno Clei Ramos de Azevedo, a motocicleta que ele usava, o dinheiro e a droga apreendida foram encaminhados à 16ª Seccional da Polícia Civil de Santarém para as providências cabíveis.