Motorista acusa agente de trânsito de cobrar propina em Belém; vídeo

Um vídeo sobre um suposto caso de extorsão praticado por um agente da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob), identificado como "Gama", contra um motorista, no bairro da Campina, em Belém, repercutiu na web nesta terça-feira (7). Na gravação, o condutor afirma que a autoridade de trânsito cobrou um valor de R$ 80 para não aplicar a multa referente à infração dele por não usar o cinto de segurança.

As imagens mostram que o caso aconteceu próximo à esquina da avenida Portugal com a rua Quinze de Novembro. Segundo o motorista, depois de negar o pagamento da propina, o agente teria aplicado três multas como forma de represália, no valor total de quase R$ 700.

Semob se manifesta

O órgão foi demandado pela reportagem de OLiberal.com a respeito do caso e respondeu por meio de nota. No entanto, a pasta não respondeu se o agente foi identificado e afastado do cargo. A Semob informou que “repudia qualquer tipo de conduta que não condiz com os princípios que norteiam a administração pública, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência”.

A superintendência também afirma que orienta o usuário a formalizar a denúncia para a Ouvidoria, por meio dos canais de atendimento, pelo site (semob.belem.pa.gov.br), e-mail (ouvidoria.semob@cinbesa.com.br) ou pelos números 118 ou (91) 98415-4587. “É preciso identificar nome completo, e-mail, telefone, endereço e uma descrição da situação para medidas administrativas cabíveis”, finaliza o comunicado.