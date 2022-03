Ruas de Ananindeua recebem 18 novos radares na próxima segunda-feira; confira os pontos

A partir da próxima segunda-feira (14), novos radares de monitoramento eletrônico serão instalados pela Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito de Ananindeua (Semutran), conforme os critérios da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran). Os equipamentos passarão a funcionar nas ruas de Ananindeua notificando os condutores que forem flagrados cometendo infrações.

Os radares já estão instalados há mais de dois meses, mas não estavam notificando. O objetivo é que os usuários se familiarizem com os equipamentos e a velocidade da via, também alertando os motoristas quanto ao respeito ao semáforo e travessia de pedestre, informou a prefeitura. A fase educativa termina neste domingo (13).

VEJA MAIS

De acordo com a Semutran, os 18 equipamentos já foram aferidos pelo Inmetro, quando foram espalhados em vias de grande fluxo de veículos da cidade. Para a escolha dos locais de instalação, foram realizados estudos técnicos que identificaram uma maior necessidade em determinados perímetros, explicou a prefeitura. Todos os pontos receberam melhorias nas sinalizações verticais e horizontais, informou o órgão.

O Secretário Thalles Belo ressalta que os radares têm o intuito de reduzir o número de acidentes de trânsito registrados no município, tendo como fator principal a imprudência e desrespeito dos condutores, sejam de motos ou veículos automotores.

A fase educativa termina neste domingo (13) (Leandro Santana)

"Os condutores precisam entender que é necessário se ter educação no trânsito, respeitar os pedestres e os demais condutores para que possamos ter um fluxo melhor, mais mobilidade. Os radares têm o intuito de educar os motoristas, reforçando que aquele trecho da via em que se encontra o aparelho requer mais cuidado e atenção", ressaltou.

Quais os valores das multas por excesso de velocidade

As infrações variam de velocidade acima do permitido, avanço de sinal vermelho, parada sobre a faixa de pedestre e conversão à esquerda. E as multas vão de grave a gravíssima, o condutor perde de 5 a 7 pontos na CNH e o valor varia de R$ 195,23 para infrações grave e R$ 293, 47 para as gravíssimas.

Os radares já estão instalados há mais de dois meses, mas não estavam notificando (Leandro Santana)

Confira os pontos onde estão os 18 novos radares de Ananindeua:

1. Rodovia dos Trabalhadores - nos dois sentidos da via (em frente à Escola Municipal de Ensino Fundamental Calvinho Filho) - Próxima a rotatória do 40 horas

Velocidade permitida: 40km/h

2. Avenida Independência com a Avenida Mário Covas - sentido Av. Centenário

Velocidade permitida: 60km/h

3. Avenida Mário Covas com a Avenida Independência - sentido Avenida Augusto Montenegro

Velocidade permitida: 50km/h

4. Avenida Independência cruzamento com a Estrada do Icuí-Guajará - nos dois sentidos da via

Velocidade permitida: 60km/h

5. Estrada do Icuí-Guajará cruzamento com a Avenida Independência - sentido bairro do Icuí

Velocidade permitida: 40km/h

6. Avenida Governador Hélio Gueiros - nos dois sentidos da via (em frente à Escola La Salle)

Velocidade permitida: 50km/h

7. Avenida Governador Hélio Gueiros -nos dois sentidos da via (em frente ao Sesc)

Velocidade permitida: 50km/h

8. Avenida Independência cruzamento com a Avenida Zacarias de Assunção - sentido Rodovia BR 316

Velocidade permitida: 60km/h

9. Avenida Independência Km 0 - nos dois sentidos da via

Velocidade permitida: 60km/h

10. Avenida Independência Km 3 - nos dois sentidos da via

Velocidade permitida: 60km/h

11. Avenida Independência Km 8 - nos dois sentidos da via

Velocidade permitida: 60 km/h