BR-316 tem 16 novos radares em funcionamento

Condutores de veículos que passarem por Marituba, na Região Metropolitana, devem redobrar a atenção para não ultrapassar a velocidade permitida de 60 km/h. Nesta segunda-feira (14), já entraram em operação os 16 controladores de velocidade instalados pelo Departamento de Trânsito do Estado (Detran) e a autuação já começou a valer.

Os radares estão instalados ao longo da BR-316, desde o quilômetro 10 até 16. Oito equipamentos estão fixos em cada lado da via. Todos já foram aferidos e liberados pelo Instituto de Metrologia do Pará (Imetro).

Os equipamentos funcionam em tempo integral, isto é, 24 horas por dia, para fiscalizar infrações causadas por velocidade superior à máxima permitida para o local. Quem ultrapassar no sinal vermelho do semáforo e parar sobre a faixa de pedestres, na mudança do sinal luminoso, as autuações ocorrem entre 6h e 22h.

Quanto mais acima da velocidade máxima o condutor estiver, maior será o valor da multa. Ela pode ser de R$ 130,16 a R$ 880,41, além de pontuação na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e suspensão do direito de dirigir. É o que prevê o Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Em 2020, Marituba registrou 321 acidentes e 9 mortes

Somente no ano de 2020, foram registrados 321 acidentes e 9 mortes em Marituba. A instalação de radares na BR-316 objetiva disciplinar a conduta dos motoristas em área de grande circulação de pessoas e veículos, e também onde há maior registro de acidentes.

“Queremos reduzir esses índices e mostrar à população que obedecer aos limites de velocidade é um ato de responsabilidade com a preservação da vida no trânsito”, afirma o diretor técnico-operacional do Detran, Bento Gouveia.

De 27 de maio a 13 de junho de 2021, para alertar os condutores sobre a presença dos equipamentos em Marituba, o Detran realizou autuações educativas. Os motoristas receberam um comunicado informando sobre as infrações. Mas nenhuma delas será validada, já que a finalidade era apenas adaptar a população ao novo método de registro de infração.

Veja a localização dos 16 radares na BR-316, do km 10 ao 16 da via, em Marituba:

1 Rodovia BR 316, km 10.250, sentido decrescente.

2 Rodovia BR 316, km 10.250, sentido crescente.

3 Rodovia BR 316, km 11.000, sentido decrescente

4 Rodovia BR 316, km 11.000, sentido crescente.

5 Rodovia BR 316, km 11.700, sentido decrescente.

6 Rodovia BR 316, km 11.700, sentido crescente.

7 Rodovia BR 316, km 12.100, sentido decrescente

8 Rodovia BR 316, km 12.100, sentido crescente.

9 Rodovia BR 316, km 12.900, sentido decrescente.

10 Rodovia BR 316, km 12.900, sentido crescente.

11 Rodovia BR 316, km 14.800, sentido decrescente.

12 Rodovia BR 316, km 14.800, sentido crescente.

13 Rodovia BR 316, km 15.200, sentido crescente.

14 Rodovia BR 316, km 15.200, sentido decrescente.

15 Rodovia BR 316, km 16.100, sentido crescente.

16 Rodovia BR 316, km 16.600, sentido decrescente.

Crescente é no sentido de saída do interior do Estado. Decrescente é no sentido de entrada da cidade.