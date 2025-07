Duas árvores caem em meio à chuva desta quinta-feira na Grande Belém

Duas árvores caíram em meio à forte chuva desta quinta-feira na Grande Belém. Uma ocorrência foi nas proximidades do conjunto Júlia Seffer, em Ananindeua. A informação foi confirmada pelo Centro Integrado de Operações (Ciop).

Relatos que circulam pelas redes sociais apontam que o incidente ocorreu bem próximo à entrada do conjunto. Não há informações de feridos e nem mesmo sobre as circunstâncias do caso.

Já a outra árvore que caiu foi na avenida João Paulo II, no bairro do Curió-Utinga. Com a queda, todas as faixas da via, no sentido Belém-Ananindeua, ficaram interditadas. Por volta das 16h30, testemunhas relatam que o trânsito no trecho ficou bastate lento. Equipes do Corpo de Bombeiros estão no local;

A reportagem do Grupo Liberal apura mais detalhes sobre ambos os casos.

Caso recente

Uma árvore de grande porte caiu no início da noite desta quarta-feira (2) na avenida Perimetral, em Belém, entre a travessa Barão do Triunfo e a passagem Acácia. Com o impacto, um poste de energia elétrica foi atingido, partiu-se ao meio e deixou a fiação exposta sobre a pista.

Os galhos da árvore bloquearam metade da via no sentido Universidade Federal do Pará (UFPA) – avenida João Paulo II. Até o momento, não há registro de feridos. Segundo informações iniciais de testemunhas, a espécie da árvore ainda não foi identificada oficialmente.