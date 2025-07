Comandante do Exército visita o Pará em inspeção aos preparativos para a Cop 30

O comandante do Exército Brasileiro, General Tomás, esteve no Pará inspecionando os preparativos do Comando Militar do Norte para a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (Cop 30), que ocorrerá em Belém. A visita ocorreu na segunda-feira (30), onde também estiveram presentes o General Montenegro, Comandante de Operações Terrestres, e uma comitiva. O intuito era verificar o trabalho desenvolvido pelo Comando Operacional Conjunto Marajoara, formado pelo Exército, Marinha e Aeronáutica, para garantir a defesa da região durante a COP. Na terça-feira (1º), o grupo seguiu para as regiões de fronteira nas localidades de Tiriós, extremo norte do Pará, e Clevelândia do Norte, no Oiapoque, no Amapá.

Durante a visita, além de verificar os preparativos para a COP, o grupo de autoridade pôde debater a consolidação da implantação do CMN, face à crescente relevância estratégica da região.

Visita

Durante a manhã de terça-feira, o Comandante inspecionou o 1º Pelotão Especial de Fronteira (PEF) em Tiriós. O pelotão guarda as fronteiras com o Suriname, em parceria com o Destacamento de Controle do Espaço Aéreo da Força Aérea, combatendo crimes transfronteiriços, como o garimpo ilegal. Além disso, garante o apoio logístico e de saúde à comunidade, com atendimento médico e odontológico aos indígenas brasileiros habitantes da localidade.

A presença dos militares garante a segurança dos povos originários e das comunidades na região. Além disso, os militares também auxiliam as comunidades nas aldeias com apoio logístico e médico.

Soldados do Exército Brasileiro junto ao comandante do EB, General Tomás. (Foto: CMN)

De Tiriós a seguiu para o Oiapoque, fronteira com a Guiana Francesa. O comandante do Exército foi recebido na Companhia Especial de Fronteira (CEF) de Clevelândia do Norte, orgânica do 34º Batalhão de Infantaria de Selva, da 22ª Brigada de Infantaria de Selva, onde recebeu uma ambientação sobre a Operação Ágata que está em execução desde o dia 30 de junho para combater crimes transfronteiriços.

O General Tomás, Comandante do Exército, afirmou que a Força Terrestre tem interesse em ampliar o Comando Militar do Norte. “O Exército tem expandido o CMN. Já expandimos o número de tropas da região amazônica. Aqui em Macapá temos a 22ª Brigada de Infantaria de Selva e estamos muito empenhados em completar essa brigada, colocando um Esquadrão de Cavalaria Mecanizada, tropas de Polícia do Exército, de Logística, e outras para completar as demais capacidades necessárias para a brigada, para defendermos melhor o Brasil nessa área tão importante”, detalhou.

Comandante do Exército Brasileiro e comitiva são recebidos por indígenas. (Foto: CMN)