Policial viraliza ao tentar reconciliar casal em ‘DR’ no Pará; vídeo

Servir e proteger é um dos lemas mais conhecidos da Polícia Militar, porém um agente da PM do Pará precisou ir além da força, aliás, à base de conselhos amorosos, para tentar reconciliar um casal que estava em conflito na avenida Boulevard Castilho França, no bairro do Campina, no Centro de Belém. Não há informações sobre quando o caso ocorreu, mas a situação inusitada foi registrada por um aparelho de celular e viralizou na internet nesta semana.

No vídeo, o militar aparece entre o casal e dá alguns conselhos para que eles cessem o atrito. “Eu já fui casado três vezes e me arrependo de ter perdido muitas mulheres que me amavam”, diz o policial. Em seguida, ele olha para o homem e pergunta: “Tu vai querer perder ela?”. Logo depois, também faz um questionamento para a mulher: “Tu vai querer dar uma chance pra ele?”.

Ela dá a entender que já evitou brigas outras vezes, mas o PM afirma: “Não adianta, ao chegar lá na delegacia tu vai esquecer”. E pergunta novamente: “Tu vai dá uma chance pra ele? Tu gosta dele ou não?”. A mulher responde: “Quantas vezes eu já dei chance para ele e olha o que ele faz comigo”. E o policial afirma: “O amor não tem barreiras, já te falei”. O vídeo termina neste momento, não se sabe o que houve depois, mas um fato curioso é que o registro viralizou às vésperas do Dia dos Namorados.