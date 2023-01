Suposto policial ameaça jovem com arma durante briga de trânsito em Ananindeua

Circulam pelas redes sociais imagens que mostram um homem empunhando uma arma, afirmando ser policial, enquanto discute com um outro rapaz. O caso teria acontecido na tarde deste sábado (14), na Estrada da Providência com a Arterial 18, no bairro da Cidade Nova 8, em Ananindeua, Região Metropolitana de Belém.

O motivo da briga seria um suposto desentendimento de trânsito. Em um dos vídeos, filmado por quem passava pelo local, o rapaz de camisa branca e óculos escuro questiona o homem de camisa azul que segura o revólver. “O que te dá o direito de apontar a arma na minha cara?” diz.

Já em um outro momento, gravado pelo rapaz que estava sendo ameaçado com o equipamento, ele pergunta para o homem sobre o motivo de ter uma arma apontada. É possível ver o mais velho, aos chutes, mandar que a filmagem pare e dizendo que vai quebrar o celular. “Me larga! Ei, o que é isso?” pergunta o mais novo.

Em nota, a Polícia Militar (PM) informou que equipes do 6º Batalhão foram acionadas para verificar a ocorrência, porém nenhum dos envolvidos foi encontrado no local. “A PM informa ainda que trabalha para tentar identificar o homem que aparece no vídeo portando uma arma de fogo e ressalta que qualquer informação ou denúncia pode ser realizada por meio dos números 190 (Ciop) ou Disque-denúncia (181)”, completa o comunicado.