Exames indicam que olho de Deiveson Figueiredo não tem lesões graves após luta no UFC Rio

O paraense Deiveson Figueiredo sofreu uma grande lesão no olho, o que acabou ocasionando a derrota para Brandon Moreno, na disputa do cinturão dos pesos-moscas do UFC no último sábado (21). Apesar do inchaço ter causado preocupação no staff do lutador no momento, o machucado não deve trazer grandes prejuízos à carreira de Daico. Pelo menos é o que diz o treinador do marajoara, Carlos Maizena.

Em entrevista ao portal americano MMA Fighting, especialista em artes marciais, o treinador de Deiveson disse que o olho do paraense está bem. O único problema diagnosticado foi no nariz do lutador, que está quebrado.

"“Ele teve uma pequena fratura no nariz, mas o olho dele está bem”, afirmou.

Ferimento no olho gerou tensão

Depois da luta contra Moreno, no último sábado, Deiveson não participou da coletiva de imprensa dos atletas, sendo levado para um hospital na Barra da Tijuca para saber a gravidade do ferimento no olho. Apesar disso, o lutador se pronunciou sobre o machucado e disse que, mesmo tendo contido o sangramento, temia ter a visão prejudicada.

Ao final, ainda no octógono, o paraense informou que vai sair da categoria e parabenizou o adversário.

“Amo vocês. Infelizmente chegou a hora de sair dessa categoria. Fiz meu máximo, representei. O Brandon está de parabéns. Estou subindo. Me espera, galera”, disse.

O golpe

O golpe que decretou a derrota do brasileiro aconteceu no terceiro round. Brandon Moreno acertou um cruzado em Deiveson, que reclamou de que um dedo do mexicano teria entrado em seu olho.

No intervalo para o quarto round, o árbitro da luta, Herb Dean, convocou o departamento médico do UFC para verificar a gravidade da lesão em Deiveson. Logo após a análise o profissional suspendeu a luta.