Deiveson Figueiredo faz exames para verificar lesão no olho e teme perder visão: 'Deus me proteja'

A lesão ocular que determinou a derrota de Deiverson Figueiredo para o mexicano Brandon Moreno no UFC 283, no Rio de Janeiro, tem chamado a atenção do staff médico do lutador paraense. Depois da luta do último sábado (22), o brasileiro foi levado para um hospital na Barra da Tijuca para saber a gravidade do ferimento.

Devido a lesão, Deiveson nem participou da coletiva de imprensa dos atletas depois da luta. Apesar disso, o lutador se pronunciou sobre o machucado e disse que, mesmo tendo contido o sangramento, teme ter a visão prejudicada.

"Não posso falar que foi dedo no olho. Tomei o golpe e infelizmente fechou meu olho. Acho que foi uma lesão séria, Deus me proteja e que eu não perca a minha vista", disse Deiveson.

O golpe que decretou a derrota do brasileiro aconteceu no terceiro round. Brandon Moreno acertou um cruzado em Deiveson, que reclamou de que um dedo do mexicano teria entrado em seu olho.

No intervalo para o quarto round, o árbitro da luta, Herb Dean, convocou o departamento médico do UFC para verificar a gravidade da lesão em Deiveson. Logo após a análise o profissional suspendeu a luta.