Polêmica no UFC Rio: Deiveson Figueiredo perde para Brandon Moreno e deixa escapar cinturão; vídeo

Não deu para o paraense Deiveson Figueiredo no quarto confronto diante do mexicano Brandon Moreno, na madrugada deste domingo, no Rio de Janeiro (RJ) , pelo UFC 283. Moreno acertou um soco no olho do brasileiro, o médico do central do evento foi chamado e constatou que Deiveson não teria condições de continuar o combate. O árbitro então encerrou a luta com a vitória de Bradon Moreno, no Brasil.

Assista aos melhores momentos da luta

A luta era bastante aguardada pelos amantes do MMA. Cada lutador tinha uma vitória, além de um empate, que ocorreu no primeiro encontro. Dentro do octógono, Deiveson e Moreno fizeram uma luta bastante equilibrada, principalmente nos dois primeiros ronds, com cada lutador se destacando em um, porém, no terceiro roud, ocorreu o lance que encerraria o combate.

Brandon Moreno acertou um duro soco de esquerda no olho do paraense. O golpe fez o rosto de Deiveson ficar bastante inchado. O médico do evento foi consultado sobre a gravidade, encerrando o confronto. Moreno foi decretado campeão por nocaute e ficou com o cinturão peso-mosca (até 56,7kg).

Após a decisão polêmica, os torcedores gritaram “É campeão”, para Deiveson e não aliviaram médico e arbitragem, gritando “Vergonha” e “Ei. Juiz, vai....”, além de outros xingamentos. Deiveson saiu do octógono aplaudido pela torcida brasileira. Ao final, o paraense informou que vai sair da categoria e parabenizou o adversário.

“Amo vocês. Infelizmente chegou a hora de sair dessa categoria. Fiz meu máximo, representei. O Brandon está de parabéns. Estou subindo. Me espera, galera”, disse.