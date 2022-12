Campeão do UFC, Deiveson Figueiredo revela data de possível aposentadoria; confira

O campeão mundial dos pesos-moscas do UFC, o paraense Deiveson Figueiredo já decidiu quando vai se aposentar dos octógonos. Em entrevista exclusiva ao O Liberal nesta segunda-feira (19), o lutador disse que continuará na ativa por apenas mais dois anos. Ele afirmou que espera seguir com a vida de atleta até os 37 anos e, sem seguida, se dedicar à rotina empresarial.

"Eu completei 35 ontem (18 de dezembro). Quero lutar no UFC até os 37 anos, não quero lutar muito, até os 40 anos, por exemplo. Sou um cara que quero focar na minha carreira empresarial. Tem muitos jovens aqui na minha academia que sonham em chegar ao UFC e quero ajudar eles com isso", disse Deiveson.

Mesmo com planos de aposentadoria do octógono, Deiveson vive o auge da carreira. Ele é o atual campeão da categoria até 56 quilos do UFC e tem uma defesa de cinturão marcada para o próximo mês. No dia 22 de janeiro, no Rio de Janeiro, o paraense enfrenta o mexicano Brandon Moreno, pela quarta vez seguida, numa espécie de "tira-teima" para saber quem é o verdadeiro campeão da divisão.

Deiveson e Moreno já se enfrentaram três vezes nos últimos dois anos. Em 2020, em combate ocorrido em Las Vezes, brasileiro e mexicano empataram, mas o título ficou com o paraense, que já era campeão da categoria. O revés, no entanto, ocorreu seis meses depois, no UFC 263, no Arizona. Em janeiro deste ano, o Deiveson deu o troco no terceiro duelo entre os lutadores e recuperou o título da categoria.