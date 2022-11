Em preparação para tetralogia no UFC, Deiveson Figueiredo projeta disputa: ‘Cinturão fica em casa'

O paraense Deiveson Figueiredo e o mexicano Brandon Moreno disputam o título do peso-mosca do UFC no dia 21 de janeiro, no Rio de Janeiro. A disputa é marcada pela forte rivalidade entre os dois atletas. Apesar de toda a tensão que envolve o combate, Daico disse que está animado para a luta e afirmou que vai manter o cinturão.

“A expectativa para essa luta é sair com a vitória e proporcionar grandes felicidades para os fãs brasileiros que vão estar ao vivo ali assistindo à luta. E o cinturão fica em casa. Eu vou está muito animado para isso e treinando muito”, projetou o paraense em conversa com o UFC Brasil.

Esta será a primeira tetralogia da história do UFC. Deiveson e Moreno já trocaram farpas várias vezes fora do octógono. Uma das principais queixas do paraense são sobre os ataques racistas que sofreu por parte de integrantes da equipe e torcedores do mexicano. Além disso, o paraense decidiu investir no trash talk, que é uma espécie de falação para promover a luta.

O paraense tem feito o seu camp todo em Belém e deve continuar aqui até a semana da luta. Apesar de ter falado em outras oportunidades que um quinto combate entre ele e Moreno, Deiveson disse que vai vencer o mexicano para encerrar essa história entre os dois.

“Eu estou fazendo um camp muito bom para essa luta. É uma luta que está me deixando estressado, chato já, é a quarta luta com esse cara [Brandon] e certamente eu estou entrando para terminar com isso de uma vez por todas”, declarou o paraense.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)