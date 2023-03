Aleson Alves "Demolidor" conquista o cinturão peso-mosca do Breves Fight Combat; veja os resultados

A cidade de Breves recebeu neste sábado (4) a primeira edição do BFC (Breves Fight Combat) no ginásio municipal Ferdinando Costa e Silva, com destaque para a lutas principais do evento onde Oberdan Pezão venceu Junior Suicida e na luta principal. No confronto entre Aleson Alves "Demolidor", representante da cidade de Breves, contra Jonas Alves "Pelado", representante da cidade de Melgaço, valendo o cinturão da categoria peso-mosca (Até 57 Kg), Aleson saiu vencedor com uma bela finalização no 1º round.O evento também contou com a presença de uma das lenda do mma paraense, André Lobato, ex-atleta do evento americano PFL.

José Melo "Jhonnys Pitbull" venceu Fernando Barbosa "Crocop" desistência 03:41 do 1 round Samuray venceu Jackson Souza Guerreiro por desistência 02:55 do 1 round Elielson Serrão "Morcego" venceu Edivanei "Ney Boy" por desistência 04:05 do 2 round Henrique Master venceu Leandro Dias "Sapinho" por desistência 01:20 do 1 round Roberto "Tatuado" venceu Manoel "Irmandade" por finalização (Triângulo) 04:30 do 1 round Lucas "Pezudinho" venceu Joeres Pantera na decisão unânime dos juízes Romarinho venceu Catatal por desistência 01:20 do 2 round Rogério Junior "Mão de Pedra" venceu Jose Raimundo "Bad Boy" na decisão dividida dos juizes Aleson Alves "Demolidor" venceu Jonas Alves "Pelado" por finalização (Guilhotina) 01:46 do 1 round Oberdan Pezão venceu Junior Suicida por desistência 5:00 do 1 round

Jon Jones aplica finalização relâmpago em Ciryl Gane e conquista cinturão dos pesados no UFC 285

O melhor de todos os tempos. De volta ao MMA após três anos de inatividade, Jon Jones deu um verdadeiro show em sua estreia no peso pesado (até 120,2kg.) do Ultimate. Grande estrela do UFC 285, realizado neste sábado (4), em Las Vegas (EUA), o norte-americano não tomou conhecimento de Ciryl Gane e ‘passeou’ contra o antigo campeão interino. Com atuação impecável, o atleta conquistou o cinturão vago com uma finalização relâmpago, via guilhotina.

Alexa Grasso choca o mundo e finaliza Valentina Shevchenko no UFC 285

E o México tem mais um(a) campeã no Ultimate. Na noite deste sábado (04),na luta co-principal do UFC 285, Alexa Grasso chocou o mundo ao entregar uma boa atuação, finalizar a experiente Valentina Shevchenko e se consagrar como a mais nova campeã peso mosca (até 56,7kg) do UFC

Dana White ‘fecha as portas’ para Francis Ngannou

Enquanto Francis Ngannou ainda não define se o seu futuro será, de fato, no Boxe, ou em uma organização de MMA que o libere para fazer lutas na nobre arte, Dana White, presidente do UFC, já tem uma certeza. Em conversa com jornalistas após a pesagem cerimonial para o UFC 285, na última sexta-feira (3), o mandatário deixou bem claro que o ex-campeão nunca mais voltará a lutar pela organização.

“Não (sobre Ngannou voltar a lutar pelo UFC). Negociamos com ele por anos. Acabou, acabou. Ele nunca mais estará no UFC”, disse Dana. Alguns minutos depois, o presidente do Ultimate foi solicitado a esclarecer se ele realmente queria dizer que não haveria mais qualquer negociação com o camaronês e respondeu: “Sim. Eu nunca digo nunca, mas vou te dar um ‘nunca’ nessa. Nós tentamos”, finalizou.