FPF confirma VAR nos jogos das quartas de final do Parazão; confira a escalação da arbitragem

A Federação Paraense de Futebol (FPF) confirmou a presença do VAR (árbitro de vídeo) nos jogos das quartas de final do Campeonato Paraense. A atualização na escala da arbitragem foi divulgada na última quarta-feira (5).

Vale destacar que, na última rodada da primeira fase do Parazão, não houve o VAR. Contudo, nesta edição, a presença do árbitro de vídeo nas quartas de final será obrigatória. Durante todo o campeonato, a tecnologia foi utilizada em jogos que tinham transmissão pela TV Cultura e na maioria no Mangueirão.

Um dos possíveis fatores que impossibilitavam a utilização em outros locais seria a falta de estrutura nos estádios pelo estado. Além disso, a tecnologia apresentou alguns problemas durante as rodadas. No jogo entre Remo e Capitão Poço, pela quarta rodada, o VAR apresentou uma série de defeitos e deixou de operar em meio ao jogo.

VEJA MAIS

Apesar de ainda não ser 100%, o VAR tem sido um grande aliado nas partidas de futebol. Por meio da revisão, é possível identificar faltas, impedimentos ou pênaltis que não foram percebidos pelo árbitro de campo.

O primeiro jogo das quartas de final do Parazão será entre Remo e Santa Rosa, na sexta-feira (7), às 20h, no Mangueirão. Para o duelo, a arbitragem será comandada por Fernando Antônio Mendes de Salles Nascimento Filho (CBF) e os assistentes Jonathan Leone Lopes e José Maria Pereira Barbosa Júnior. O árbitro de vídeo será Gustavo Ramos Melo (FPF).

No sábado (8), será a vez de Paysandu e Capitão Poço disputarem a vaga na semifinal. A partida ocorrerá no Mangueirão, às 18h. Murilo Augusto Amoras de Almeida, Acácio Menezes Leão e Brenda Jeovana Rodrigues dos Santos comandarão o jogo. O VAR será Olivaldo José Moraes.

Confira a escalação da arbitragem

Domingo (9) - 10h

Castanhal x Tuna Luso - CT do Castanhal

Árbitro: Joelson Nazareno Ferreira Cardoso (FPF)

Árbitro Assistente 1: Rafael Bastos Cardoso (CBF)

Árbitro Assistente 2: Felipe Souza da Silva (CBF)

4º árbitro: João Paulo de Souza Ferreira (FPF)

VAR: Luis Diego Nascimento Lopes

Domingo (9) - 15h30

Bragantino x Águia de Marabá

Árbitro: Marco José Soares de Almeida (FPF)

Árbitro Assistente 1: Carlos Eduardo Galeno Benevides (CBF)

Árbitro Assistente 2: Leory Rodrigues Pereira (FPF)

4º árbitro: Fabrina Diordia Figueiredo Flexa (FPF)

VAR: Alexandre Expedito Vieira da Silva Junior