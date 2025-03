Torcedoras do Paysandu fazem grandes filas para garantir ingresso gratuito do jogo de sábado (8)

No primeiro dia de distribuição, as Lojas Lobo registraram grandes filas para a retirada dos ingressos gratuitos para o confronto entre Paysandu e Capitão Poço, pelas quartas de final do Parazão 2025. A iniciativa, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, garante entrada livre para torcedoras na partida deste sábado (08), no Mangueirão.

O anúncio foi feito pelo presidente do clube, Roger Aguilera, em um vídeo publicado nas redes sociais do Papão na noite desta terça-feira (04).

A novidade gerou grande movimentação nos pontos de distribuição. No shopping localizado na Avenida Augusto Montenegro, as filas eram extensas na noite desta quarta-feira (05), demonstrando a alta procura pelos ingressos.

VEJA MAIS



Torcedoras garantem presença nas quartas de final

Com a iniciativa, as torcedoras bicolores terão a oportunidade de acompanhar o Paysandu em campo pelas quartas de final do Parazão 2025 contra o Capitão Poço, diretamente no Mangueirão.

Ingressos à venda com preços promocionais

Além da gratuidade para as mulheres, o Paysandu iniciou a venda de ingressos para os demais torcedores, com valores promocionais disponíveis até esta quinta-feira (06).

Quanto o ingresso de cada setor vai custar?

Arquibancada B – R$ 40 (até quinta-feira) | R$ 50 (a partir de sexta-feira)

Arquibancada Sócio Proprietário B – R$ 20

Arquibancada Meia B – R$ 20Cadeira B – R$ 100 (até quinta-feira) | R$ 120 (a partir de sexta-feira)

Cadeira Sócio Proprietário B – R$ 50

Cadeira Meia B – R$ 50

Taxa de venda no crédito: 10%

Taxa de venda no débito: 5% Mulheres terão ingressos de arquibancada gratuitos.

A retirada pode ser feita em qualquer loja Lobo, com registro de uma entrada por CPF.

Postos de vendas

Loja Lobo Curuzu/Sede Social/Castanhal

De quarta a sexta-feira, das 9h às 18h;

Sábado, das 9h às 15h.

Loja Lobo: Boulevard/Parque Shopping/Bosque Grão Pará/Metrópole/Pátio Belém/Castanheira

De quarta a sexta-feira, das 10h às 22h; Sábado, das 10h às 17h.

Estádio Mangueirão – Bilheterias Portão B2

Somente no dia da partida, a partir das 13h.

Os ingressos podem ser adquiridos nas Lojas Lobo e no site oficial do clube.