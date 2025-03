Remo e Paysandu ainda podem contratar? Veja as regras da janela de transferências

Remo e Paysandu ainda podem contratar neste início de temporada? A reposta é sim. Desde que respeite algumas regras impostas pela janela de transferências do futebol brasileiro. Segundo a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), entre os dias 10 de março e 11 de abril, os clubes poderão contratar jogadores que disputaram campeonatos estaduais. Além disso, há a possibilidade de inscrição de atletas que estavam sem contratos até antes do fechamento da janela, no dia 28 de fevereiro.

Depois do momento, as equipes terão uma pausa nas contratações, já que a nova janela de transferência só abrirá novamente nos dias 2 a 10 de junho. Essa nova oportunidade de contratação é chamada de “Janela para o Mundial de Clubes”, já que contempla principalmente as agremiações que irão disputar o Mundial, porém, todos os clubes que não irão disputar o Campeonato Mundial poderão usufruir da janela.

Este mecanismo regulamentado pela entidade proporciona aos times a continuidade no reforço de seus elencos, que ainda padecem de contratações em alguns setores. No mês de fevereiro, o Clube do Remo anunciou três contratações: do volante Daniel Cabral, de 22 anos, que estava no Estrela da Amadora, de Portugal; o atacante Gabryel Martins, de 23 anos, que estava atuando no futebol do Bahrein, e o lateral-esquerdo Alan Rodríguez, de 24 anos, após passagem pelo tradicional Rosário Central, da primeira divisão da Argentina. Já o Papão anunciou no início do mês o zagueiro argentino Joaquín Novillo, de 26 anos, que estava no Deportes Iquique, do Chile.

Os eternos rivais e as maiores potências do futebol paraense fizeram quase 30 contratações para essa temporada. O Remo foi o clube que mais trouxe jogadores, com 17 contratações ao total. Já o Paysandu, que manteve uma base da temporada 2024, fechou com 12 atletas para iniciar o ano de 2025, sendo a metade deles estrangeiros.