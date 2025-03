Parazão: Remo leva mais torcedores que o Paysandu na 1ª fase e fatura R$1 milhão a mais que o rival

A primeira fase do Parazão 2025 chegou ao fim e Remo e Paysandu conseguiram se classificar para as quartas de finais. Após as oito rodadas da fase inicial, Leão e Papão levaram ao estádio muitos torcedores e conseguiram arrecadações milionárias, porém, os torcedores do Remo levaram a melhor nesta disputa, conseguindo colocar mais público nos estádios, seja eles pagantes e total e conseguindo um faturamento de um pouco mais de R$1 milhão acima do que arrecadou o rival bicolor.

No último clássico as torcidas do Remo e do Paysandu deram um show nas arquibancadas do Mangueirão, com os torcedores realizando dois mosaicos de cada lado, além de bandeirões. Já dentro de campo os times empataram pelo placar de 1 a 1 e o Remo levou a melhor em número de torcedores. Nos números gerais, somando todas as rodadas dos dois clubes, o Leão Azul também foi destaque, ao conseguir vender um total de 57.360 ingressos e que estiveram presentes no estádio, contra 37.645 do Paysandu. Uma diferença a favor do Leão Azul de 19.715 torcedores.

Se levarmos em consideração o público total das partidas, contando com as gratuidades e também parceiros do clube, o Remo também levou mais torcedores ao estádio, tendo um total de 72.802 pessoas, contra 48.179 do Paysandu.

A maior frequência de torcedores do Remo no estádio na primeira fase do Parazão, fez o Leão Azul arrecadar (de forma bruta, sem os descontos), mais de R$1 milhão a mais que o Papão, mesmo com o Paysandu realizando um jogo a mais como mandante. O Remo teve um faturamento bruto nesses jogos, incluído o clássico, de R$2.605.220. Já o Paysandu faturou de forma bruta o valor de R$1.586.280. O Remo faturou R$1.018.940 a mais que o Paysandu nessas partidas. As informações foram checadas no site da Federação Paraense de Futebol (FPF), local em que os borderôs dos jogos do Parazão são disponibilizados.

JOGOS DO REMO

Remo x São Francisco

Pagante: 22.017

Total: 26.112

Renda R$923.760 (bruto)

Remo x Capitão Poço

Pagante: 8.512

Total: 12.378

Renda: R$258.705

Remo x Santa Rosa

Pagante: 6.590

Total: 10.577

Renda: R$168.705

Remo x Paysandu

Pagante: 20.241

Total: 23.735

Renda: R$1.254.050

TOTAL REMO

Pagante: 57.360

Total: 72.802

Renda: R$2.605.220

JOGOS DO PAYSANDU

Paysandu x Capitão Poço

Pagante: 6.664

Total: 8.770

Renda: 189.205

Paysandu x Tuna

Pagante: 4.649

Total: 6.240

Renda: R$128.900

Paysandu x Independente

Pagante: 2.730

Total: 6.778

Renda: R$33.575

Paysandu x Remo

Pagantes: 19.595

Total: 22.523

Renda: R$1.178.905

Paysandu x Castanhal

Pagante: 4.007

Total: 6.868

Renda: R$55.695

TOTAL PAYSANDU

Pagante: 37.645

Total: 48.179

Renda: R$1.586.280

DIFERENÇA A FAVOR DO REMO EM RELAÇÃO AO PAYSANDU

Pagante: 19.715

Total: 24.623

Renda: R$1.018.940