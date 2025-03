Remo e Paysandu realizaram quase três times de contratações na primeira janela de transferência

Os campeonatos estaduais, competições regionais e também as nacionais já estão ocorrendo no calendário do futebol brasileiro, porém, as equipes tiveram que dar uma pausa nas contratações com o fechamento da primeira janela de transferência no ano que ocorreu na última sexta-feira (28). Após o término do primeiro período, Remo e Paysandu contrataram bastante para essa temporada.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Os eternos rivais e as maiores potências do futebol paraense fizeram quase 30 contratações para essa temporada. O Remo foi o clube que mais trouxe jogadores, com 17 contratações ao total. Já o Paysandu, que manteve uma base da temporada 2024, fechou com 12 atletas para iniciar o ano de 2025, sendo a metade deles estrangeiros.

VEJA MAIS

Remo fechou algumas contratações que são peças importantes para o time azulino nesta temporada, como o zagueiro Klaus, que chegou com as competições já rolando e é titular na equipe. O meia Dodô, além dos atacantes Felipe Vizeu e Pedro Rocha. Outros atletas que têm um papel importante na equipe são os atacantes Maxwell e Adaílton, com o último ostentando a artilharia do clube na temporada com cinco gols marcados em nove partidas.

Pelo lado do Paysandu as contratações ocorreram em todos os setores. A diretoria bicolor trouxe atletas importantes para o time, que exercem a função de titular, como o meia-atacante Pedro Delvalle e Rossi, além do volante Matheus Vargas.

VEJA MAIS

As equipes terão um momento de pausa nas contratações, já que a nova janela de transferência só abrirá novamente nos dias 2 a 10 de junho. Essa nova oportunidade de contratação é chamada de “Janela para o Mundial de Clubes”, já que contempla principalmente as agremiações que irão disputar o Mundial, porém, todos os clubes que não irão disputar o Campeonato Mundial poderão usufruir da janela.

O período de contratações teve fim, porém, mesmo fora da janela, os clubes possuem um mecanismo em que podem efetuar novos vínculos com atletas. Jogadores que tiveram seus contratos rescindidos até o dia 28 de fevereiro, seja no futebol brasileiro ou fora do país, podem ser contratados. Outra situação em que podem ocorrer contratações são as dos jogadores que estão sem clubes em 2025, que não atuaram na temporada.

A segunda janela tradicional só abrirá no mês de julho, mais precisamente no dia 10. Os clubes poderão efetuar novos contratos da forma tradicional até o dia 2 de setembro, quando fecha a janela.

Veja as contratações da dupla Re-Pa

Remo

Goleiros: Yago Vinhas

Laterais: Marcelinho, Raynaldo e Alan Rodríguez

Zagueiros: Lucão, Alvariño e Klaus

Volantes: Daniel Cabral e Dener

Meias: Dodô e Pedro Castro

Atacantes: Janderson, Felipe Vizeu, Gabryel Martins, Pedro Rocha, Maxwell e Adaílton

Paysandu

Goleiros: Alisson

Laterais: PK

Zagueiros: Joaquín Novillo

Volantes: Ramón Matínez, Joseph Espinoza e Matheus Vargas

Meia: Pedro Delvalle, Giovanni e Marlon

Atacantes: Matías Cavalleri, Jorge Benítez e Rossi