FPF divulga tabela das quartas de finais do Parazão; Veja quando Remo e Paysandu jogam

Após o fim da primeira fase do Parazão com seis jogos ao mesmo tempo, ficou definido os classificados e jogos das quartas de finais. A federação Paraense de Futebol (FPF), divulgou, logo após o término da rodada, a tabela detalhada das quartas de finais com todos os jogos, locais e horários.

Quem inicia a disputa por uma vaga na semifinal do campeonato Paraense é o Remo. O líder do Parazão terá pela frente o Santa Rosa, na próxima sexta-feira (7), às 20h, no Mangueirão.

No sábado (8) será a vez do Paysandu, que recebe o Capitão Poço, às 18h, no Mangueirão. Já no domingo o Bragantino encara o Águia de Marabá, às 15h30, no Estádio Diogão, na cidade de Bragança (PA). Fechando as quartas de final, o castanhal pega a Tuna Luso, no domingo (9), às 10h, no CT Japiim, na Cidade Modelo.

Todos os confrontos das quartas de finais e também das semifinais do Parazão serão jogo único. A única “vantagem” dos quatro primeiros colocados é de jogar em casa. Em caso de empate no tempo normal, as vagas serão decididas nas cobranças de pênaltis.

Veja como ficou a tabela de classificação da 1ª fase do Parazão

Posição Time P J V E D GP GC SG 1 Remo 🟢 17 8 5 2 1 17 4 13 2 Paysandu 🟢 17 8 5 2 1 15 7 8 3 Bragantino-PA 🟢 17 8 5 2 1 11 6 5 4 Castanhal 🟢 13 8 3 4 1 10 7 3 5 Tuna Luso 🟢 11 8 3 2 3 12 12 0 6 Águia de Marabá 🟢 11 8 3 2 3 9 10 -1 7 Capitão Poço 🟢 11 8 2 5 1 9 9 0 8 Santa Rosa 🟢 10 8 3 1 4 7 9 -2 9 Cametá 10 8 3 1 4 6 11 -5 10 São Francisco-PA 6 8 2 0 6 9 16 -7 11 Independente-PA 🔴 6 8 1 3 4 5 12 -7 12 Caeté 🔴 3 8 1 0 7 5 12 -7

🟢 Classificados | 🔴 Rebaixados