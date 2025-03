Após oito rodadas, conheça os dois times rebaixados para a Segundinha do Parazão

A última rodada do Parazão ocorreu neste domingo (2) e definiu os dois clubes rebaixados para a Segundinha de 2026. Após os resultados das partidas, o Caeté, da cidade de Bragança (PA) e o Independente, de Tucuruí (PA), terão que jogar a Segunda Divisão no próximo ano.

O caeté entrou na última rodada já “respirando por aparelhos”. O clube de Bragança enfrentou a Tuna Luso Brasileira no Estádio do Souza, em Belém e foi derrotado pelo placar de 2 a 1, sacramentando o rebaixamento. A equipe venceu apenas um jogo e terminou o Parazão amargando a lanterna.

O outro rebaixamento ocorreu no Estádio Navegantão, em Tucuruí. O Independente, o primeiro campeão do Interior, empatou em 1 a 1 com o Capitão Poço e retornou à Segundinha, já que conseguiu o acesso no ano passado.