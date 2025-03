Parazão: Paysandu vence Castanhal e encerra invencibilidade do Japiim

O Paysandu acabou com a invencibilidade do Castanhal neste domingo (2) ao vencer o Japiim por 2 a 0 no encerramento da primeira fase do Campeonato Paraense 2025. Com um jogo morno no primeiro tempo (sem perigo para ambos os lados), a decisão veio somente na etapa final, com gols de Nicolas e Matías Cavalleri.

Com a vitória, o Paysandu se manteve na segunda posição da tabela, com 17 pontos. O encerramento da rodada definirá os próximos confrontos do Parazão, que inicia já nesta semana as partidas válidas pelas quartas de final.

Primeiro tempo morno

O primeiro tempo entre Paysandu e Castanhal não teve a movimentação desejada pelos torcedores, que acompanharam um jogo morno entre as duas equipes. Apesar de ter um maior controle de bola, com boa troca de passes, o time bicolor finalizou poucas vezes, nenhuma delas com grande perigo.

Logo no início do primeiro tempo, Bryan Borges sentiu uma lesão, sendo substituído por Edilson nos primeiros minutos de partida.

O primeiro lance de perigo ocorreu aos 35 minutos e foi protagonizado pelo Castanhal. Após falha na saída de bola da defesa do Papão, o Japiim aproveitou o vacilo para armar um ataque com Paulo Rangel, que recebeu a bola livre na grande área, batendo com perigo, mas não acertou a direção do gol.

O Paysandu teve sua chance de marcar, nos acréscimos, com uma falta na lateral do campo, próximo a grande área. Giovanni bateu direito, no ângulo, mas a bola foi fraca demais, facilitando a defesa de Xandão, que jogou para escanteio.

Com um primeiro tempo sem objetividade, ambas as equipes foram para o vestiário precisando de uma mudança de postura para vencer a partida.

Segundo tempo de gols

O Paysandu voltou melhor para o segundo tempo, enquanto o Castanhal estava mais tímido. Logo nos primeiros minutos, Giovanni cobrou uma falta do meio-campo, jogando a bola na área, mas Rossi não alcançou a bola para marcar o gol. Marlon também teve uma ótima chance aos oito minutos, após sobra de bola desviada pela defesa do Castanhal, mas chutou em cima do zagueiro.

Aos 13 minutos, o Castanhal quase abre o placar após um novo cochilo da defesa bicolor. Daelson recebeu, sozinho, uma bola na entrada da área, mas se afobou e chutou por cima do gol, sem dar trabalhar para Matheus Nogueira.

Após essa oportunidade, o Paysandu teve maior controle do jogo e contou com o azar do goleiro do Castanhal para abrir o placar: após cruzamento de Matheus Vargas, Xandão tentou encaixar a bola, mas ela escorregou por baixo de suas pernas para o proveito de Nicolas, que se adiantou e conseguiu marcar o primeiro gol do jogo.

Poucos minutos depois, Rossi marcou um gol de dentro da pequena área, recebendo passe de Nicolas, mas estava impedido. Sem problemas para o Papão, que aproveitou uma nova falha da defesa do Castanhal para ampliar o placar.

Os zagueiros do Japiim se atrapalharam dentro da área, com sobra de bola para Matías Cavalleri, que bateu de primeira, sem chances para Xandão.

Com o resultado, o Papão confirmou o favoritismo e manteve a segunda posição na tabela do Parazão. O Castanhal, por sua vez, perdeu a invencibilidade construída nas primeiras sete rodadas da fase inicial.

Ficha técnica

Campeonato Paraense - 1ª Fase: Paysandu 2 x 0 Castanhal

Data: 02/03/2025

Hora: 15h30

Local: Estádio Mangueirão

Árbitro: Gleika Pinheiro

Assistentes: Carlos Benevides e Emanoel Junior

Quarto árbitro: Geovanni de Oliveira

Cartão Amarelo: Marcos Paulo e Paulo Rangel (Castanhal).

Gols: Nicolas e Matías Cavalleri (Paysandu).

Paysandu: M. Nogueira; Bryan Borges (Edílson), Quintana, R. Martínez, PK; Luan Freitas, Matheus Vargas (Marcelinho), Giovanni (P. Cavalleri); Marlon (Matías Cavalleri), Rossi (Espinoza), Nicolas. Técnico: Luizinho Lopes.

Castanhal: Xandão; Daelson, Renan, Becker (Gabriel), Marcos (Ruan); Jander, Samuel, Andrezinho (Everson), Wandell; Dioguinho (Kawan), Paulo Rangel (Arthur).

Técnico: Jairo Nascimento.