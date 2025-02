Torcidas organizadas de Remo e Paysandu são suspensas após incidentes no Re-Pa

A Comissão de Avaliação de Condutas de Torcidas Organizadas e Segurança nos Grandes Eventos (CACTOSEG/CONSEP) decidiu suspender quatro torcidas organizadas envolvidas em incidentes no clássico Re-Pa do último dia 23. A medida foi anunciada após reunião com a presença de representantes da segurança pública e dos clubes.

A Torcida Bicolor, do Paysandu, e as torcidas Pavilhão 6 e Piratas, do Remo, receberam suspensão de seis jogos devido à reincidência em episódios de violência. Já a Torcida Maior do Norte foi punida com a suspensão de três partidas por descumprimento de normas. As punições começaram a valer na última segunda-feira (26), e as torcidas têm até 48 horas para apresentar defesa.

Segundo o promotor José Maria, as suspensões afetam exclusivamente os jogos do futebol masculino realizados em Belém. “A torcida punida tem 48 horas para recorrer após a publicação dessa decisão liminar”, afirmou.

Os incidentes que motivaram as punições ocorreram dentro e fora do Mangueirão. De acordo com o promotor, a Torcida Bicolor foi suspensa por ter levado sinalizadores e artefatos de fumaça ao estádio. Já as torcidas Piratas e Pavilhão 6 foram responsabilizadas por um confronto no fim da partida. A Torcida Maior do Norte, por sua vez, usou bombas e outros artefatos contra a Polícia Militar no estacionamento do estádio.

Apesar dos episódios de violência, José Maria ressaltou que os envolvidos representam uma minoria dentro das torcidas organizadas. “Se você pegar o quantitativo de pessoas no Mangueirão domingo passado, 48 mil, vai atribuir esses fatos de violência a um percentual mínimo. São incidentes mínimos diante da grandiosidade da festa, mas que devem ser punidos”, afirmou.

A fiscalização das punições ficará a cargo dos órgãos de segurança do Estado e demais instituições que compõem a Consep. “Na entrada dos estádios vai ter revista e os materiais proibidos serão apreendidos”, garantiu o promotor.