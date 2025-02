Rodada decisiva do Parazão será sem VAR em todos os jogos do domingo

A oitava e última rodada da 1ª fase do Campeonato Paraense 2024 será marcada por uma decisão polêmica da Federação Paraense de Futebol (FPF). Nenhum dos seis jogos programados para este domingo (2), às 15h30, contará com a utilização do árbitro de vídeo (VAR). Segundo a FPF, a medida foi tomada em nome da isonomia na disputa que define os oito classificados para as quartas de final e os dois rebaixados para a segunda divisão estadual de 2026.

VEJA MAIS

Ao longo da competição, o VAR esteve presente apenas nos jogos transmitidos pela TV Cultura e a maioria no Mangueirão. Segundo especialistas, a falta de estrutura nos estádios pelo estado impossibilitavam o uso da tecnologia. Até mesmo no Mangueirão, no jogo entre Remo e Capitão Poço, pela quarta rodada, o VAR apresentou uma série de defeitos e deixou de operar em meio ao jogo.

Além do Papão contra o Japiim, outro jogo com transmissão será Cametá x Remo, que será exibido pela Remo TV, serviço de streaming do clube azulino. Remo, Paysandu, Bragantino, Castanhal e Águia de Marabá já estão classificados para a próxima fase. Independente e Caeté entram na última rodada na zona de rebaixamento, mas ambos com a esperança da salvação.

Jogos da última rodada da primeira fase:

Bragantino x Águia de Marabá – Estádio Diogão

Paysandu x Castanhal – Estádio Mangueirão

Independente x Capitão Poço – Estádio Navegantão

Cametá x Remo – Estádio Parque do Bacurau

Santa Rosa x São Francisco – Estádio Ipixunão

Tuna x Caeté – Estádio Souza