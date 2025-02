Remo e Paysandu podem anunciar mais reforços até esta sexta-feira (28)

A primeira janela de transferências do futebol brasileiro em 2025 encerra nesta sexta-feira (28). Com isso, Remo e Paysandu, que ao todo contrataram 27 jogadores este ano (15 pelo Leão e 12 pelo Papão), têm pouco tempo caso ainda queiram reforçar seus elencos antes da estreia na Série B do Brasileirão. No entanto, segundo o presidente azulino Tonhão, existe a forte expectativa entre os dirigentes sobre a possibilidade de uma prorrogação por mais dez dias, o que daria uma margem extra para novas contratações. O Leão, que anunciou na tarde desta quinta-feira (27) a contratação do goleiro Ygor Vinhas, o 15º reforço do clube neste ano, ainda quer pelo menos um volante. O Papão, após contratar o centroavante Jorge Benítez esta semana, faz mistério sobre suas pretensões no mercado antes do fechamento desta janela.

VEJA MAIS

"Estamos querendo contratar mais dois ou três jogadores. Temos um tempo curto, mas pode ser que tenhamos uma brecha, por conta do final dos torneios estaduais. Há a possibilidade de a janela ser prorrogada por 10 dias, já que, com o fim dos estaduais, muitos jogadores ficarão desempregados. Acho que a CBF, num ato acertado, vai prorrogar o prazo", afirmou Tonhão ao jornalista Rodolfo Sousa, durante entrevista a Rádio Liberal + antes do Re-Pa, no último dia 23.

O Remo, que no início de fevereiro anunciou a contratação anunciada do lateral-esquerdo paraguaio Alan Rodríguez, que estreou no clássico Re-Pa do último domingo (23), anunciou hoje o goleiro Ygor Vinhas, reforçando assim todas as posições. O executivo de futebol azulino, Sérgio Papellin, confirmou que o clube segue no mercado buscando agora um primeiro volante, mas até o momento não houve novas aquisições.

Rival também na disputa da Série B, o Paysandu anunciou recentemente o centroavante Jorge Benítez. O jogador ainda aguarda regularização no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF para poder atuar. No total, a dupla Re-Pa contratou 26 jogadores na temporada: 14 pelo Remo e 12 pelo Papão.

A próxima janela de transferências está prevista para 2 de junho, sendo conhecida como "janela do mundial de clubes", com duração de oito dias, no entanto, será aberta também aos demais clubes, representando outra oportunidade para Remo e Paysandu. A última do ano vai de 10 de julho a 2 de setembro. A CBF ainda não confirmou se fará um período extra de inscrição ao fim dos estaduais, como ocorreu em 2024.

Mercado da dupla Re-Pa

O Paysandu manteve a base do time que garantiu permanência na última Série B e contratou 12 reforços, sem alteração na lateral direita. O meia Matheus Vargas é o jogador que mais atuou na temporada, com 10 partidas.

Contratações do Paysandu:

Goleiro: Alisson

Lateral-esquerdo: PK

Zagueiro: Joaquín Novillo

Volantes: Espinoza e Ramon Martinez

Meias: Delvalle, Giovanni e Matheus Vargas

Atacantes: Benítez, Cavalleri, Marcelinho e Rossi

Com a contratação do goleiro Ygor Vinhas, anunciada na tarde de hoje, o Remo contratou 15 jogadores para o retorno à Série B, reforçando todos os setores. Entre as novidades, Felipe Vizeu e Marcelinho atuaram em todos os nove jogos do time no ano. O artilheiro azulino até aqui é Adaílton, com cinco gols, vindo do banco.

Contratações do Remo:

Goleiro: Ygor Vinhas

Lateral-direito: Marcelinho

Lateral-esquerdo: Alan Rodríguez

Zagueiros: Klaus, Ivan Alvariño, Reynaldo e Lucão

Volante: Dener

Meias: Pedro Castro e Dodô

Atacantes: Adaílton, Felipe Vizeu, Gabryel, Pedro Rocha e Maxwell

Remo e Paysandu voltam a campo no mesmo dia e horário em seus próximos compromissos. Ambos jogam no domingo, às 15h30, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paraense. O Leão visita o Cametá, enquanto o Papão recebe o Castanhal.