Remo fecha a contratação de goleiro que estava disputando o Paulistão; saiba detalhes

O Remo anunciou nesta quinta-feira (27) mis uma contratação para o restante da temporada 2025. O Leão fechou com o goleiro Ygor Vinhas, de 30 anos, que estava disputando o Campeonato Paulista pelo Água Santa-SP.

Ygor Vinhas já está em Belém e é natural da cidade de Paracatu (MG). O jogador possui passagens por vários clubes, incluindo Paulista-SP, equipe onde iniciou a carreira, além de Grêmio-RS, Ferroviária-SP, Mirassol-SP, Ponte Preta-SP, Avaí-SC e Londrina. Ygor estsva disputando o Paulistão pelo Água Santa e fez nove partidas nesta temporada, todas como titular.

O novo goleiro do Leão comentou sobre o novo desafio na carreira e afirmou que chega para agregar ao elenco, que disputará o Parazão, Copa do Brasil e principalmente o Campeonato Brasileiro da Série B.

“Feliz com esse novo desafio de vestir a camisa do Clube do Remo. Chego para somar e ajudar meus companheiros”, disse.

Ygor Vinhas chega para uma posição que tem o goleiro Marcelo Rangel como titular absoluto. Vinhas chega para ser uma “sobra” de Rangel e irá brigar pela posição. No gol o Remo possui ainda o arqueiro Léo Lang e os goleiros da base João Victor e Marcos Alexandre.