Apesar de punição no STJD, Remo espera ter público diante do Criciúma pela Copa do Brasil

O Remo acredita que terá a casa cheia para a partida contra o Criciúma, pela segunda-fase da Copa do Brasil. Apesar de ainda precisar cumprir duas partidas sem a presença de público nas arquibancadas, por uma decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), o jurídico do clube entende que isso não deverá ser aplicado na disputa do maior mata-mata nacional. A informação foi concedida pelo advogado do Leão, Gustavo Fonseca.

No final do ano passado, o Remo foi penalizado com a perda de três mandos de campo em decorrência dos tumultos protagonizados por torcedores nos confrontos contra ABC-RN e Aparecidense-GO, durante a fase final da Terceirona. Em busca de minimizar os impactos da punição, a diretoria do Leão solicitou ao STJD e à CBF a possibilidade de cumprir as três partidas de portões fechados na Copa Verde 2025, o que foi aceito na ocasião.

Esse movimento azulino visava terminar com a punição antes do início da Série B, principal torneio do clube na temporada. O Leão gostaria de cumprir as partidas necessárias todas no torneio regional, fato impossibilitado pela eliminação precoce para o São Raimundo, ainda na segunda fase.

Havia, no entanto, a chance de que o Remo cumprisse o restante da pena nas partidas da Copa do Brasil. No entanto, segundo Gustavo Fonseca, isso não deve ocorrer. O motivo, de acordo com o advogado, é a divisão de renda prevista em regulamento.

"Estamos aguardando a publicação das datas dos jogos para formalizar qualquer pedido. Mas, creio que teremos público normalmente. Quando pedimos o cumprimento da punição na Copa Verde, restringimos àquela competição. Até mesmo porque devemos considerar que na Copa do Brasil as rendas são divididas. Então, uma partida de portões fechados prejudicaria financeiramente o adversário", explicou Gustavo.

Classificação com goleada

O Remo avançou à segunda fase da Copa do Brasil após golear o GAS na última quinta-feira (26), em Roraima. Jaderson, Pedro Rocha, Ytalo e Maxwell marcaram os gols azulinos. A delegação azulina já voltou para Belém, onde se prepara para a rodada final do Parazão, que ocorre domingo (2), quando o Leão enfrenta o Cametá.